Ne risquez pas de perdre votre propriété : payez vos arriérés d'impôts maintenant !

By

Résumé : La trésorière du comté de Cook, Maria Pappas, exhorte les propriétaires à régler leurs impôts impayés avant que leurs propriétés ne soient incluses dans la liste annuelle des ventes fiscales. La vente, prévue du 9 au 12 janvier 2022, implique l'achat de dettes fiscales en souffrance par les investisseurs, mais n'implique pas la vente de propriétés réelles. Avec plus de 236 millions de dollars d’impôts encore dus pour 2022, les propriétaires sont avertis de payer pour éviter d’éventuels privilèges sur leurs propriétés.

Dans une déclaration récente, la trésorière du comté de Cook, Maria Pappas, a souligné l'importance pour les propriétaires fonciers de régler rapidement leurs arriérés d'impôts afin d'éviter le risque de voir leurs propriétés incluses dans la liste annuelle des ventes fiscales. La vente, prévue pour janvier de l'année prochaine, permet aux investisseurs d'acheter des dettes fiscales en souffrance mais n'implique pas la vente des propriétés elles-mêmes.

Selon Pappas, il existe actuellement 52,401 236 propriétés dans le comté de Cook avec des dettes fiscales impayées totalisant plus de 30,000 millions de dollars. Parmi eux, près de 1,000 22,884 doivent plus de 1,000 15,944 $, tandis que 6,940 XNUMX doivent moins de XNUMX XNUMX $. Les taxes impayées comprennent celles de XNUMX XNUMX propriétés à Chicago et de XNUMX XNUMX parcelles dans la banlieue du comté de Cook.

Pour aider les propriétaires à rester informés, le bureau de Pappas prend diverses mesures. Des avis certifiés sont envoyés par courrier pour alerter les propriétaires que leurs impôts impayés pourraient être mis en vente, ce qui pourrait entraîner un privilège sur leurs propriétés. De plus, le bureau du trésorier publiera des listes de propriétés avec des impôts en souffrance dans les journaux locaux.

Pour vérifier si votre propriété figure sur la liste annuelle des ventes fiscales, vous pouvez visiter le site Web Cookcountytreasurer.com. Pappas conseille aux propriétaires de ne pas retarder le règlement de leurs impôts impayés afin d'éviter d'éventuelles complications et d'assurer la sécurité de leurs propriétés.

N’oubliez pas que payer vos impôts à temps n’est pas seulement une obligation légale mais aussi une étape cruciale pour conserver vos droits de propriété. Agissez dès aujourd’hui pour éviter le risque de perdre votre propriété.

En savoir plus dans l'histoire Web : Ne risquez pas de perdre votre propriété : payez vos arriérés d'impôts maintenant !