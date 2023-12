Rutter's dévoile une conception de magasin élargie et des options de ravitaillement en carburant

Rutter's, une importante chaîne de magasins de proximité du centre de la Pennsylvanie, a récemment dévoilé une extension impressionnante de l'un de ses magasins dans le canton de Springettsbury, dans le comté de York. Le magasin, situé au 14500 4,300 Mt. Zion Road, a doublé de taille, augmentant sa superficie de 7,800 XNUMX à XNUMX XNUMX pieds carrés.

Les rénovations offrent non seulement un espace plus grand aux clients, mais introduisent également un design innovant et moderne. L'un des ajouts notables est la mezzanine du deuxième étage, qui peut désormais accueillir jusqu'à 30 personnes. Cette amélioration permet aux acheteurs de profiter de leurs repas et boissons dans un cadre confortable et élégant.

Parallèlement à l'agrandissement du coin salon, Rutter's a également apporté des améliorations significatives à ses installations de cuisine. Cela permet une plus large gamme d’options de menu et une meilleure expérience alimentaire globale pour les clients. De plus, la rénovation a apporté une cave à bière sans rendez-vous à 29 degrés, destinée aux amateurs de bière, ainsi qu'une plus grande sélection de vins et autres boissons.

« Nous sommes ravis de présenter nos dernières idées de conception de magasin, conçues spécifiquement pour améliorer l'expérience client », a déclaré Chris Hartman, vice-président des carburants, de la publicité et du développement chez Rutter's. « Avec cet emplacement rénové, nous nous efforçons de fournir à nos clients un magasin frais et moderne qui met en valeur notre engagement envers l'innovation, un aspect essentiel de notre marque. »

En plus du magasin agrandi et des commodités améliorées, Rutter's propose également à ses clients une gamme élargie d'options de ravitaillement. Cela comprend l'accès au sans plomb 15, au carburant flexible, sans éthanol et au diesel automatique, offrant une expérience de ravitaillement plus complète et plus flexible.

Rutter's, dont le siège social est situé dans le comté de York, exploite un total de 85 magasins en Pennsylvanie, dans le Maryland et en Virginie occidentale. Cette expansion et cette refonte représentent l'engagement continu de l'entreprise à répondre aux besoins et préférences changeants de ses précieux clients.

