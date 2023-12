Une nouvelle étude révèle des écarts dans l’autonomie des véhicules électriques

Une étude récente menée par Consumer Reports a mis en lumière les différentes autonomies des véhicules électriques (VE). L’étude a révélé que près de la moitié des véhicules électriques testés n’atteignaient pas leur autonomie estimée, telle que déterminée par l’Environmental Protection Agency (EPA). Cet écart pose un problème potentiel pour les propriétaires de véhicules électriques, en particulier ceux qui se lancent dans des voyages longue distance, car ils pourraient se retrouver à court de batterie plus tôt que prévu.

Les practice annoncés sont affichés sur des autocollants sur les fenêtres et sont supervisés par l'EPA. Cependant, l'étude de Consumer Reports a révélé que certains véhicules électriques étaient inférieurs de 50 milles à leur autonomie estimée, tandis que d'autres dépassaient leurs attentes, un véhicule dépassant de 70 milles son autonomie annoncée.

Selon Alex Knizek, responsable des tests automobiles et des informations chez Consumer Reports, l'autonomie et l'anxiété en matière de recharge sont des préoccupations importantes pour les consommateurs. Trouver des bornes de recharge fiables, en particulier dans des territoires inconnus, peut s'avérer difficile pour les propriétaires de véhicules électriques. "L'anxiété liée à la charge devient une chose importante – un chargeur peut être cassé ou peut-être charger à un rythme inférieur à celui annoncé", a expliqué Knizek.

Consumer Reports a mené son évaluation en conduisant les véhicules jusqu'à ce qu'ils soient complètement à court de batterie. L’étude s’est concentrée sur le nombre de kilomètres que chaque véhicule électrique pourrait parcourir sur l’autoroute sans avoir besoin d’être rechargé. De plus, les tests ont été effectués dans des conditions estivales favorables, entre 70 et 90 degrés Fahrenheit, car des températures plus froides peuvent diminuer l'autonomie d'un véhicule électrique.

L’étude a révélé que les véhicules électriques de BMW et Mercedes-Benz ont obtenu de meilleurs résultats que leurs autonomies estimées par l’EPA. Consumer Reports a souligné l’importance d’avoir une autonomie plus longue, soulignant sa commodité et l’assurance qu’elle apporte aux propriétaires de véhicules électriques planifiant de longs voyages.

Il est important de noter que Consumer Reports n'a pas testé certains modèles de véhicules électriques de Chevrolet, Nissan, Polestar, Tesla et Rivian en raison de limitations de propriété ou du non-respect de leurs normes de test.

Alors que les véhicules électriques sont présentés comme un choix plus respectueux de l’environnement pour les conducteurs, cette étude souligne la nécessité de disposer d’informations précises et fiables sur l’autonomie. Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent les véhicules électriques, les fabricants et les décideurs politiques doivent remédier à ces écarts afin de garantir une expérience de possession positive et d'atténuer l'anxiété liée à la recharge pour les trajets longue distance.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle étude révèle des écarts dans l’autonomie des véhicules électriques