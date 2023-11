Pourquoi la technologie d'occasion devrait être votre choix privilégié pour les achats des Fêtes

La saison des achats des Fêtes bat son plein et les chasseurs de bonnes affaires surveillent avec impatience les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday, en particulier pour l'électronique. Cependant, il existe un moyen d’éviter les foules tout en bénéficiant de réductions importantes : en envisageant la technologie d’occasion.

Selon Lucas Rockett Gutterman, directeur de la campagne Designed to Last de l'US PIRG, opter pour des appareils électroniques d'occasion vous aide non seulement à obtenir les prix du Black Friday toute l'année, mais contribue également à la durabilité environnementale. Le Fonds pour l'éducation du Public Interest Research Group (PIRG) des États-Unis a publié un rapport mettant en évidence les facteurs clés à prendre en compte lors de l'achat d'articles remis à neuf.

Gutterman explique qu'il y a souvent peu de différence entre un appareil électronique usagé et un neuf. Cette étiquette « boîte ouverte » ou « comme neuf » pourrait simplement signifier que l'article a été réapprovisionné après avoir été retourné non ouvert. En faisant des achats intelligents et en comprenant comment ces termes sont utilisés par les détaillants, vous pouvez réaliser des offres incroyables.

Certains gadgets, tels que les téléphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, sont particulièrement adaptés aux achats d'occasion. Par exemple, grâce à une campagne réussie du PIRG, les Chromebooks de Google, des ordinateurs portables abordables largement utilisés dans tout le pays, durent désormais une décennie au lieu d'expirer après seulement quelques années.

D’un autre côté, vous voudrez peut-être faire preuve de prudence lors de l’achat de téléviseurs et d’écrans d’ordinateur remis à neuf. Ces produits ont tendance à être plus volumineux, plus fragiles et plus difficiles à réparer.

Lorsque vous sélectionnez des articles reconditionnés, visez des produits de haute qualité provenant de marques durables. En choisissant des articles conçus pour durer et qui auraient pu être plus chers lorsqu'ils étaient neufs, vous vous assurez qu'ils continueront à bien vous servir en tant qu'achats d'occasion.

En plus de réaliser des économies, acheter des technologies d’occasion est un choix respectueux de l’environnement. Gutterman explique que la majeure partie de l'impact environnemental de l'électronique provient de son processus de production. Les ressources, l’énergie et les matériaux nécessaires à la fabrication de smartphones, d’écouteurs, d’ordinateurs portables et de téléviseurs sont considérables. En achetant reconditionné, vous pouvez réduire l'empreinte environnementale d'un smartphone, par exemple, jusqu'à 91 %.

Avant d'effectuer un achat, il est essentiel de vous familiariser avec la politique de retour fournie par le vendeur. En règle générale, vous disposez d’un délai de retour de 30 jours, bien qu’il puisse être plus court dans certains cas.

Prêt à explorer le monde de la technologie d’occasion ? Visitez le site Web de PIRG pour plus de conseils et de conseils pour tirer le meilleur parti de vos achats des Fêtes tout en bénéficiant à la fois à votre portefeuille et à la planète.

FAQ:

Q : Pourquoi devrais-je envisager d’acheter des technologies d’occasion ?

R : Opter pour des articles remis à neuf vous permet de bénéficier de réductions toute l'année et contribue à la durabilité environnementale, car cela réduit l'impact environnemental global de l'électronique.

Q : Quels types d’appareils électroniques conviennent aux achats d’occasion ?

R : Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables sont d’excellentes options pour faire des achats d’occasion. Les Chromebooks de Google, en particulier, durent désormais 10 ans, grâce à une campagne réussie du PIRG.

Q : Tous les articles remis à neuf valent-ils la peine d'être achetés ?

R : Bien que la plupart des appareils électroniques puissent être achetés remis à neuf, il est conseillé d'éviter d'acheter des téléviseurs et des écrans d'ordinateur reconditionnés en raison de leur taille, de leur fragilité et des difficultés de réparation.

Q : Comment puis-je m'assurer que j'obtiens un bon produit remis à neuf ?

R : Recherchez des marques connues pour leur durabilité et leur longévité. Choisir des articles qui auraient pu être plus chers à l’état neuf garantit leur qualité en tant qu’achats d’occasion.

Q : Quel est l'avantage environnemental d'acheter des appareils électroniques reconditionnés ?

R : La production de produits électroniques, notamment de smartphones, d’écouteurs, d’ordinateurs portables et de téléviseurs, consomme d’importantes ressources et énergie. En achetant des articles reconditionnés, vous pouvez réduire l'impact environnemental jusqu'à 91 %.

Q : Que dois-je garder à l’esprit concernant les retours ?

R : Familiarisez-vous avec la politique de retour du vendeur, car elle peut varier. Dans la plupart des cas, vous disposerez d'un délai de 30 jours pour les retours, mais certains vendeurs peuvent proposer un délai plus court.