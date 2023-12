L'extension du port spatial dans Construction Simulator : construire un grand programme spatial

By

Construction Simulator a relevé son plus grand défi à ce jour avec l'extension du port spatial. Dans ce dernier DLC, les joueurs sont chargés de construire un port spatial complet pour une petite nation insulaire. Avec sept nouvelles étapes et environ 50 heures de jeu, cette extension offre beaucoup de plaisir de construction.

L’ampleur des projets d’agrandissement du port spatial est immense. D'un entrepôt pour le site de lancement à un centre de recherche pour un radiotélescope massif, les joueurs devront s'attaquer à de gros objets et maîtriser diverses techniques de construction. Recommencer avec des fonds limités ajoute un défi supplémentaire, obligeant les joueurs à gérer soigneusement leur budget pour mener à bien leurs projets ambitieux.

Malgré sa grande envergure, l'extension du port spatial n'offre pas grand-chose en termes de nouveaux équipements ou de défis. Cependant, il offre une expérience cohérente et satisfaisante aux joueurs cherchant à construire quelque chose de tangible.

Un inconvénient de cette extension est la présence de bugs. Bien qu'il ne s'agisse pas de problèmes majeurs et qu'ils puissent être résolus dans le jeu, ils peuvent briser l'immersion et être parfois frustrants. De plus, il y a des moments d’arrêt en mode multijoueur, où les joueurs peuvent se retrouver sans rien faire. Cependant, l'extension compense cela avec l'inclusion de nouveaux objets de collection à trouver.

Dans l’ensemble, l’extension du port spatial ajoute de la profondeur et de l’excitation à Construction Simulator. Même s'il ne repousse pas les limites en termes d'innovation, il offre une expérience de jeu enrichissante avec ses projets de construction à grande échelle et stimulants. Alors, mettez votre casque et préparez-vous à construire un grand programme spatial sur cette île tropicale.

FAQ:

Q : Combien d’étapes sont incluses dans l’extension Spaceport ?

R : Il y a sept nouvelles étapes au total.

Q : Quelle est la durée de jeu de l'extension ?

R : Les joueurs peuvent s’attendre à environ 50 heures de jeu.

Q : Y a-t-il de nouveaux équipements ou des défis dans l'extension ?

R : L’extension n’introduit pas de nouveaux équipements, techniques, outils ou défis.

Q : L'extension contient-elle des bugs ?

R : Oui, il y a quelques bugs présents dans l'extension, bien qu'ils ne constituent pas des problèmes majeurs et peuvent être corrigés dans le jeu.

Q : Le mode multijoueur est-il disponible dans l'extension ?

R : Oui, le mode multijoueur est disponible, mais il peut y avoir des moments d'arrêt pour les joueurs qui ne travaillent pas activement sur l'objectif.

Q : Y a-t-il quelque chose de nouveau à collecter dans l'extension ?

R : Oui, les joueurs peuvent trouver 20 nouveaux objets à collectionner sous la forme de petites fusées.