De nouvelles aventures vous attendent dans le DLC Spaceport Expansion pour Construction Simulator

Construction Simulator, développé par Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, emmène les joueurs dans un voyage passionnant avec sa dernière extension. Le DLC Spaceport Expansion introduit un tout nouveau monde de possibilités pour les passionnés de construction sur diverses plateformes de jeu.

Embarquez pour une carte de campagne indépendante et immersive qui captivera votre imagination. Avec plus de 40 heures de contenu supplémentaire, il existe d'innombrables opportunités de mettre en valeur vos compétences en construction et de vous lancer dans des projets ambitieux. Le DLC apporte une touche dynamique au jeu, permettant aux joueurs de concevoir et de construire leur propre base de lancement de fusées.

En explorant les étoiles avec le DLC Spaceport Expansion pour Construction Simulator, vous pourrez jouer le rôle d'un entrepreneur qualifié, façonnant l'avenir de l'exploration spatiale. De la pose des bases des rampes de lancement à l'assemblage de composants de fusée complexes, le jeu offre une expérience réaliste qui satisfera à coup sûr votre soif de créativité et d'innovation.

Le DLC Spaceport Expansion est disponible sur les plateformes de jeux populaires, notamment PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC. Unissez vos forces avec vos amis en ligne et participez à un jeu coopératif multijoueur passionnant tout en travaillant ensemble pour réaliser des projets de construction monumentaux.

Préparez-vous à débloquer un nouveau niveau d'excitation et d'aventure dans Construction Simulator. Plongez dans le DLC Spaceport Expansion et admirez les merveilles de l'espace se dérouler sous vos yeux. Êtes-vous prêt à façonner l’avenir de l’exploration spatiale ?

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le simulateur de construction ?

R : Construction Simulator est un jeu coopératif multijoueur de simulation de construction en ligne dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un entrepreneur en construction et s'attaquent à divers projets de construction.

Q : Que propose le DLC Spaceport Expansion ?

R : Le DLC Spaceport Expansion introduit une nouvelle carte de campagne, plus de 40 heures de contenu supplémentaire et la possibilité de construire une base de lancement de fusée.

Q : Sur quelles plates-formes le DLC Spaceport Expansion est-il disponible ?

R : Le DLC Spaceport Expansion est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC.