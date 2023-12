Un nouveau développement dans le nouveau centre de Détroit apportera d'importants avantages à la communauté

Dans le cadre d'un effort de collaboration majeur, Henry Ford Health, l'organisation des Detroit Pistons et la Michigan State University ont dévoilé un ensemble complet d'avantages communautaires pour leur projet de développement de 3 milliards de dollars dans le New Center de Detroit. Ce paquet, le plus important jamais proposé, comprend des contributions financières substantielles et des dépenses ciblées bénéficiant directement à la communauté.

L'ensemble des avantages comprend environ 100 millions de dollars en contributions financières directes et plus de 600 millions de dollars en valeur globale dépensés pour des besoins communautaires spécifiques. C'est le résultat du processus obligatoire d'avantages communautaires à Detroit pour les projets de développement à grande échelle qui sollicitent des abattements fiscaux et des subventions publiques.

Le précédent record à Détroit pour un tel programme avait été établi plus tôt cette année pour le développement du District Detroit de 1.5 milliard de dollars, qui comprenait 12 millions de dollars de contributions financières directes et un peu plus de 100 millions de dollars de dépenses spécifiquement ciblées.

Richard Haddad, directeur de l'exploitation des Pistons, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Il s'agirait du plus grand programme d'avantages communautaires jamais offert dans l'histoire de l'ordonnance, dans l'histoire de ce processus, dans l'histoire de Détroit. »

Avant l'approbation finale, le projet proposé sera voté par le Conseil consultatif de quartier (NAC), un groupe de résidents bénévoles de la région. L'ensemble comprend 82 des 155 demandes formulées par le CNA, pour un coût total d'environ 2.5 milliards de dollars pour répondre à toutes les demandes.

Malgré l'importance des avantages proposés, certains résidents ont exprimé leurs inquiétudes lors de la réunion, affirmant que l'ensemble ne répondait pas à toutes leurs demandes et comprenait des éléments qui n'étaient pas pertinents par rapport aux besoins de la communauté.

Le développement prévu comprend une extension de l'hôpital Henry Ford, des logements locatifs à revenus mixtes et un bâtiment de recherche commun par Henry Ford Health et MSU. Alors que les trois organisations recherchent des allégements fiscaux et des incitations pour les parties des logements et des bâtiments de recherche, aucun avantage de ce type n'est recherché pour l'agrandissement de l'hôpital de 2.2 milliards de dollars.

L'ensemble des avantages proposés comprend diverses initiatives telles que la fourniture d'espaces verts à proximité de l'hôpital, le soutien aux entreprises défavorisées et basées à Détroit, l'offre de logements abordables, l'acceptation de bons de logement de la section 8, l'octroi de bourses d'études et l'aide aux jeunes LGBTQ+.

Alors que les négociations se poursuivent et que l'ensemble des avantages finaux prend forme, il est clair que ce développement dans le nouveau centre de Détroit apportera des avantages importants et divers à la communauté.