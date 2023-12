Comment réduire les alertes de sonnerie par temps venteux

Résumé : Si vous êtes bombardé d’alertes ennuyeuses de votre sonnerie pendant la tempête Gerrit ou d’autres journées venteuses, il existe des paramètres que vous pouvez modifier pour atténuer l’augmentation des notifications. La fonction Motion Snooze permet de temporairement arrêter les alertes de mouvement sur vos appareils Ring, et vous pouvez ajuster la sensibilité de vos appareils Ring pour les rendre moins susceptibles de générer de fausses alertes causées par le vent.

Avez-vous déjà été constamment dérangé par des alertes de sonnerie pendant un temps venteux ? Non seulement c’est irritant, mais cela peut également vider la batterie de votre appareil. Heureusement, il existe des solutions pour minimiser ces perturbations.

Une option consiste à utiliser la fonction Motion Snooze sur vos appareils Ring. Cela vous permet de mettre temporairement en pause les alertes de mouvement. C’est particulièrement utile pendant les journées venteuses comme celles provoquées par la tempête Gerrit. Pour activer Motion Snooze, suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez l’application Ring et appuyez sur le menu à trois lignes en haut à gauche.

2. Sélectionnez « Appareils » et choisissez l’appareil Ring que vous souhaitez ajuster.

3. Appuyez sur « Motion Snooze » et déplacez le curseur pour définir la durée souhaitée.

4. Enfin, appuyez sur « Start Snooze » pour activer la fonction.

Si vous souhaitez désactiver Motion Snooze avant l’expiration du délai prévu, il vous suffit de revenir aux paramètres de Motion Snooze et d’appuyer sur « Disable Motion Snooze ». Alternativement, pour activer Motion Snooze pour tous vos appareils Ring simultanément, vous pouvez appuyer sur l’icône de croissant de lune sur l’écran principal du tableau de bord.

Une autre astuce pour réduire les alertes inutiles consiste à ajuster la sensibilité de vos appareils Ring. En réduisant la sensibilité aux mouvements, vous pouvez rendre votre appareil moins susceptible de générer de fausses alertes causées par les conditions venteuses. Voici comment procéder :

1. Appuyez sur l’icône de menu à trois lignes en haut à gauche de l’application Ring.

2. Sélectionnez « Appareils » et choisissez l’appareil que vous souhaitez ajuster.

3. Appuyez sur « Paramètres de mouvement » puis sélectionnez « Sensibilité aux mouvements ».

4. Ajustez le curseur de sensibilité à une valeur plus basse.

5. Enfin, appuyez sur « Enregistrer » en haut à droite pour appliquer les modifications.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez personnaliser les alertes de votre sonnerie et réduire les notifications inutiles lors de conditions venteuses. Profitez d’une expérience plus paisible et plus efficace sur le plan de la batterie avec vos appareils Ring.

FAQ :

Q : Comment puis-je arrêter temporairement les alertes de mouvement sur ma caméra Ring pendant les conditions venteuses ?

R : Utilisez la fonction Motion Snooze dans l’application Ring pour mettre temporairement en pause les alertes. Suivez simplement les instructions mentionnées ci-dessus pour activer Motion Snooze.

Q : Comment puis-je rendre mes appareils Ring moins sensibles aux fausses alertes causées par le vent ?

R : En ajustant la sensibilité aux mouvements de vos appareils Ring, vous pouvez réduire les fausses alertes. Abaissez la sensibilité en utilisant la fonction Paramètres de mouvement dans l’application Ring en suivant les étapes fournies.