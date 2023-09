Une comète rare illuminera le ciel nocturne pour la première fois en 400 ans

Une comète récemment découverte nommée Nishimura est sur le point de passer près de la Terre, illuminant le ciel nocturne avant de disparaître pendant encore 435 ans. C'est la première fois depuis plus de quatre siècles que Nishimura sera visible aux humains. Découverte par un astronome amateur au Japon à la mi-août, la comète doit son nom à son découvreur, Hideo Nishimura.

Les comètes sont des objets célestes composés de glace, de roches et de composés volatils. Grâce à leurs orbites allongées, ils pénètrent occasionnellement dans le système solaire interne, ce qui les rend visibles depuis la Terre. Cette comète particulière est souvent qualifiée de « sale boule de neige » en raison de sa composition d’eau gelée, de méthane et d’autres substances mélangées à de la poussière et des particules rocheuses.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que la comète Nishimura soit visible à l’œil nu, il y a de fortes chances que ce soit le cas. À mesure que la comète s’approche du soleil, sa luminosité pourrait augmenter, la rendant potentiellement visible début septembre. Cependant, il est également possible que le noyau de la comète se brise lorsqu'elle s'approche du soleil.

Pour apercevoir la comète Nishimura, il est recommandé d'utiliser des jumelles ou un télescope. Les observateurs doivent regarder vers l’horizon nord-est, près de la constellation du Lion, environ 90 minutes avant le lever du soleil. Cependant, repérer la comète deviendra de plus en plus difficile à mesure qu’elle s’approche du soleil et descend plus bas vers l’horizon.

La découverte de la comète Nishimura par Hideo Nishimura est remarquable, car c'est sa troisième découverte d'une comète. Ceci est inhabituel compte tenu des études approfondies du ciel menées par des télescopes professionnels. La comète a une couleur verte rare et une queue fine, et elle a été suivie de près par les astronomes depuis sa découverte.

Même si la visibilité de la comète Nishimura peut être brève, elle offre une opportunité unique aux astronomes et aux passionnés d'astronomie d'être témoins d'un événement céleste qui ne se produit qu'une fois tous les siècles.

