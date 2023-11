Titre du nouvel article : La collection de montres vintage de Kumail Nanjiani met en valeur son style unique

Kumail Nanjiani, connu pour son génie comique, a surpris le public lors de son récent spectacle de stand-up au Ice House Comedy Club de Pasadena. Tout en livrant ses blagues pleines d'esprit, Nanjiani a affiché son goût impeccable en matière de montres en portant une montre vintage Rolex GMT Master « Root Beer ».

La Rolex GMT Master réf. 16753, produite au début des années 1980, capture l'essence de son prédécesseur, l'emblématique réf. 1675 des années 70. Avec un boîtier en acier inoxydable de 40 mm, une couronne et une lunette en or jaune, cette montre bicolore dégage un charme intemporel. Le cadran présente des index saillants, les aiguilles Mercedes emblématiques de Rolex et un guichet de date Cyclope à 3 heures. Ce qui distingue vraiment cette montre, c'est son insert de lunette distinctif de couleur marron et or, qui lui vaut le surnom de « Root Beer ». Le look vintage est complété par un bracelet en acier inoxydable avec des maillons centraux dorés.

Un mouvement automatique amélioré de calibre 3075 anime la GMT Master 16753. Fonctionnant à une fréquence plus élevée de 28,800 100 alternances par heure et offrant une étanchéité jusqu'à XNUMX mètres, cette montre surpasse ses prédécesseurs en termes de performances. De plus, il dispose d'une fonction de réglage rapide de la date, permettant un réglage indépendant de l'affichage de la date.

Cette époque particulière des Rolex GMT Masters, affectueusement surnommée « l’Œil du Tigre », ressemble à la pierre semi-précieuse et a également valu le surnom de « Clint Eastwood Rolex ». L'acteur légendaire et passionné de montres, Clint Eastwood, arborait fréquemment cette montre sur et hors du grand écran, la mettant en lumière dans des films tels que Firefox et Tightrope.

Bien que le modèle 16753 abandonné ne soit plus disponible chez Rolex, vous pouvez toujours acquérir une version d'occasion chez Bob's Watches pour 12,495 16750 $. Chaque pièce possède un charme vintage et est estampillée du numéro de modèle « 169 » à l'intérieur du fond du boîtier, affirmant son héritage manufacturier suisse. Pour compléter le look Nanjiani, vous pouvez trouver le polo en tricot bleu qu'il portait chez Todd Snyder pour XNUMX $.

FAQ:

Q : Combien coûte la montre vintage Rolex GMT Master « Root Beer » ?

R : La version d'occasion de ce modèle de montre est disponible au prix de 12,495 XNUMX $ chez Bob's Watches.

Q : Qu'est-ce qui rend la Rolex GMT Master 16753 unique ?

R : La GMT Master 16753 est dotée d'un insert de lunette distinctif de couleur divisée, ce qui lui vaut le surnom de « Root Beer ». Il est également doté d'une fonction de date à réglage rapide et d'un mouvement automatique de calibre 3075 amélioré.

Q : Qui a popularisé la montre Rolex GMT Master « Root Beer » ?

R : Le célèbre acteur Clint Eastwood était connu pour porter cette montre à la fois sur et hors écran, la mettant en valeur dans des films comme Firefox et Tightrope.