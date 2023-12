Programmation passionnante de jeux de football universitaire

Résumé : La saison de bowl de football universitaire 2023-24 approche, promettant une programmation passionnante de 43 matchs de bowl menant au championnat national des éliminatoires de football universitaire. Examinons de plus près certains des matchs clés et où voir l'action.

Demi-finales des séries éliminatoires de football universitaire

Les demi-finales des éliminatoires du football universitaire sont fixées, avec une bataille intense entre quatre équipes puissantes. Le n°4 de l’Alabama affrontera le n°1 du Michigan au Rose Bowl, tandis que le n°3 du Texas affrontera le n°2 Washington dans l’Allstate Sugar Bowl. Ces confrontations devraient être très compétitives, car les équipes se disputent une chance de participer au championnat national.

Six du nouvel an

Les matchs de six boules du Nouvel An sont toujours très attendus et mettent en vedette certains des meilleurs talents du football universitaire. Le n°9 du Missouri affrontera le n°7 de l'Ohio State dans le Goodyear Cotton Bowl Classic, tandis que le n°11 Ole Miss affrontera le n°10 Penn State dans le Chick-fil-A Peach Bowl. Un autre match passionnant verra la Géorgie n°6 affronter l’État de Floride n°5 dans le Capital One Orange Bowl.

Autres jeux de bowling notables

En plus des séries éliminatoires et des matchs du Nouvel An, il y a de nombreux autres matchs de bowling passionnants à espérer. Le n°23 Liberty affronte le n°8 Oregon State dans le Vrbo Fiesta Bowl, et Georgia Southern affronte l'Ohio au Myrtle Beach Bowl pour lancer la saison de bowl. Les fans peuvent également assister au match intrigant entre Miami (Ohio) et Appalachian State dans le Avocados From Mexico Cure Bowl.

Où regarder

Les fans de football universitaire peuvent suivre toute l'action du match de bowling sur diverses chaînes, notamment ESPN, ABC, CBS et CW Network/Barstool. Des matchs palpitants des séries éliminatoires aux rivalités intenses, la saison de bowling de cette année promet d'être inoubliable. Alors prenez votre pop-corn et connectez-vous pour assister à l’excitation qui se déroule sur le gril.

