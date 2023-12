Wilkes-Barre, située dans le comté de Luzerne, en Pennsylvanie, mettra en place un programme d'abris d'urgence Code Blue en réponse aux températures extrêmement froides. Le programme, qui sera géré par Keystone Mission, offrira un abri aux personnes dans le besoin au Keystone Mission Innovation Center. Le refuge ouvrira de 8h00 à 9h00 et fermera à 7h00 le lendemain matin.

Les autorités municipales détermineront quand une désignation Code Bleu est nécessaire et informeront le public de son activation. Ils s'efforceront également d'informer la population sans abri. Un code bleu est déclenché par des températures de refroidissement éolien prévues de 20 degrés ou moins, ou par des chutes de neige attendues de 10 pouces ou plus, comme le rapporte le service météorologique national.

Afin de mieux faire connaître l'activation d'un code bleu, une lumière bleue sera allumée sur la place publique du centre-ville de Wilkes-Barre. Ce repère visuel contribuera à garantir que le public sache que le programme d'hébergement d'urgence est en vigueur.

Keystone Mission is actively seeking volunteers to support the Code Blue Program and encourages those interested to reach out for more information. Volunteer opportunities can be found by contacting Keystone Mission or sending an email to [email protected].

Pour plus de détails et des mises à jour sur le programme d'hébergement d'urgence Code Blue, les particuliers peuvent visiter le site Web ou la page Facebook de la ville de Wilkes-Barre.

En savoir plus dans l'histoire Web : Wilkes-Barre met en œuvre un programme d'abris d'urgence en raison des températures froides