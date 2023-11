Le nouveau bar à cocktails du centre-ville de Kalamazoo offre une réduction exclusive tout au long de l'année pour la communauté

Le dernier-né de la scène des cocktails du centre-ville de Kalamazoo, Dabney & Co., fait bouger les choses en offrant une opportunité unique aux amateurs de cocktails. À l'occasion de son premier anniversaire qui coïncide avec la plus grande soirée bar de l'année, le bar à cocktails branché redonne à la communauté en offrant à 50 clients chanceux un porte-clés qui débloquera une réduction d'un an.

Au lieu de simplement célébrer cette étape importante, Dabney & Co. vise à exprimer sa gratitude à ses clients fidèles et à contribuer de manière significative à la communauté dynamique du centre-ville de Kalamazoo. Le porte-clés, offert à quelques privilégiés, offrira une généreuse réduction de 15 % sur toutes les commandes tout au long de l'année 2024.

Avec une gamme de cocktails méticuleusement élaborés, Dabney & Co. est rapidement devenu une destination populaire pour les connaisseurs de cocktails et ceux qui recherchent une délicieuse soirée au centre-ville de Kalamazoo. Des concoctions classiques aux créations de mixologie innovantes, les mixologues experts du bar ne négligent aucun effort dans leur quête pour créer la libation parfaite.

Conçu pour créer une atmosphère inclusive et accueillante, Dabney & Co. accueille aussi bien les novices que les amateurs de cocktails chevronnés. L'engagement du bar envers la qualité, la créativité et l'excellent service leur a valu une clientèle dévouée et de nombreuses distinctions au sein de la scène mixologique locale.

FAQ:

Q : Quand commence la réduction d’un an chez Dabney & Co. ?

R : La réduction commence à la réception du porte-clés et sera valable pour toute l'année 2024.

Q : Puis-je utiliser la réduction d’un an pour n’importe quelle commande ?

R : Oui, la remise de 15 % s'applique à toutes les commandes passées chez Dabney & Co. en 2024.

Q : Comment puis-je participer et avoir une chance de recevoir le porte-clés ?

R : Le cadeau est exclusif à l'occasion du premier anniversaire de Dabney & Co., le mercredi 22 novembre. Les clients qui effectuent un achat ce jour-là participeront au tirage au sort du porte-clés.