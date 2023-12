Les Américains divisés sur les performances professionnelles de Biden et les préoccupations économiques

By

Une enquête récente menée par CNN a révélé que l'opinion des Américains sur les performances professionnelles du président Joe Biden a diminué depuis le début de l'année. L'étude, menée par SSRS, a également mis en évidence des inquiétudes concernant l'économie nationale, avec plus de 40 % des personnes interrogées exprimant de sérieuses inquiétudes quant à la hausse des coûts qui pourrait les pousser à quitter leur propre communauté.

L'enquête révèle qu'environ 40 % des Américains estiment que l'économie ou le coût de la vie est le problème le plus important auquel le pays est confronté, l'emportant sur toute autre préoccupation. Cependant, peu de personnes interrogées se sont montrées optimistes quant à l'avenir de l'économie.

Même si moins d'Américains sont d'accord avec la position du Parti démocrate sur l'économie, la criminalité, l'immigration et le rôle de l'Amérique dans le monde, les démocrates ont un avantage sur certaines autres questions. L'enquête a révélé que les Américains s'alignent davantage sur les démocrates sur l'avortement, le changement climatique et les questions liées au vote. Ces questions ont été considérées comme des facteurs de motivation pour la base démocrate lors des précédentes élections de mi-mandat. Lorsqu’il s’agit d’aider la classe moyenne, il existe un fossé étroit entre les approches démocrate et républicaine.

Il est intéressant de noter qu’aucun des deux partis ne bénéficie d’un soutien majoritaire pour son approche sur l’un des sujets testés dans le sondage. Une minorité importante du public a déclaré que ses opinions ne correspondaient pas aux positions des deux partis.

Concernant l'approbation du poste de Biden, elle a diminué depuis le début de l'année. La dernière enquête indiquait un taux d'approbation de 37 %, avec 63 % de désapprobation. Il s’agit des chiffres les plus bas enregistrés par Biden depuis son entrée en fonction. Cependant, sa cote de popularité reste supérieure de quelques points au point le plus bas de l'ancien président Donald Trump.

Une fois ventilés par groupes démographiques, moins de la moitié dans la plupart des groupes approuvent les performances professionnelles de Biden. Parmi les démocrates et les libéraux autoproclamés, le taux d'approbation du poste de Biden s'élève respectivement à 72 % et 63 %. Ces notes ont diminué depuis janvier de cette année.

En outre, la majorité des Américains (71 %) considèrent les conditions économiques du pays comme mauvaises, et 38 % les décrivent comme très mauvaises. Bien que cela marque une amélioration par rapport à l’été 2022, cela reste bien pire que les évaluations de l’économie pré-pandémiques. Pour l’avenir, 61 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’économie reste mauvaise dans un an.

Dans l’ensemble, l’enquête a révélé que les Américains sont divisés sur les performances professionnelles de Biden et sont préoccupés par l’état de l’économie. Les résultats mettent également en évidence les divergences d’opinions entre démocrates et républicains sur des questions cruciales, aucun des deux partis ne bénéficiant d’un soutien majoritaire pour son approche.