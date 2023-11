Des scientifiques découvrent des nuages ​​de sable sur une géante gazeuse lointaine

By

Une planète située à environ 212 années-lumière de la Terre présente des nuages ​​​​constitués de sable, selon un rapport récent publié dans la revue Nature. La planète, connue sous le nom de WASP-107b, est une géante gazeuse souvent décrite comme étant étonnamment « gonflée » en raison de sa densité lumineuse. Les astronomes avaient précédemment émis l’hypothèse que des nuages ​​constitués de diverses substances, notamment de roche ou de métal, pourraient se former sur des planètes situées en dehors de notre système solaire. Il s’agit cependant de la première observation confirmée de tels nuages.

La découverte a été rendue possible grâce au télescope spatial James Webb (JWST), doté d'une technologie de pointe permettant aux scientifiques de recueillir des données sur la composition de l'atmosphère de planètes lointaines. En analysant la lumière des étoiles qui traverse l'atmosphère de WASP-107b, les chercheurs ont pu identifier la présence de nuages ​​de sable. On pense que ces nuages ​​se comportent de la même manière que l'eau sur Terre, avec des particules de sable tombant comme de la pluie vers l'intérieur de la planète, puis s'évaporant pour former à nouveau des nuages.

Laura Kreidberg, astronome à l'Institut Max Planck d'astronomie et experte en atmosphères planétaires lointaines, a commenté l'importance de cette découverte. Elle a souligné que si les scientifiques spéculaient depuis longtemps sur l’existence de nuages ​​composés de substances autres que l’eau, cette observation apporte une preuve concrète de leur existence.

Les résultats ont également remis en question certaines hypothèses initiales sur la planète. Par exemple, les scientifiques s'attendaient à trouver des niveaux élevés de méthane dans l'atmosphère de la planète, mais ils ont détecté du dioxyde de soufre. La composition chimique des nuages, qui comprend des matériaux silicatés se comportant comme l'eau sur Terre, a ajouté une autre couche de surprise aux découvertes des chercheurs.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la formation et le comportement des nuages ​​de sable sur des géantes gazeuses comme WASP-107b. Les scientifiques pensent que l’étude de ces formations nuageuses inhabituelles peut fournir des informations précieuses sur l’atmosphère de planètes lointaines et sur la diversité des conditions qui peuvent exister au-delà de notre système solaire.

QFP

Qu’est-ce que le WASP-107b ?

WASP-107b est une planète géante gazeuse située à environ 212 années-lumière de la Terre. Il est connu pour sa faible densité, ce qui le rend de taille similaire à Jupiter mais nettement plus léger.

Comment les nuages ​​de sable ont-ils été découverts sur WASP-107b ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) a été utilisé pour analyser la lumière des étoiles traversant l'atmosphère de WASP-107b. En étudiant les changements de lumière des étoiles, les scientifiques ont pu identifier la présence de nuages ​​composés de minuscules morceaux de sable.

Comment se comportent les nuages ​​de sable sur WASP-107b ?

On pense que les particules de sable dans les nuages ​​de WASP-107b tombent vers l'intérieur le plus chaud de la planète, de la même manière que l'eau tombe sous forme de pluie sur Terre. Les particules s’évaporent ensuite dans l’atmosphère, formant à nouveau des nuages.

Quelles autres surprises ont été découvertes concernant l'atmosphère de WASP-107b ?

Contrairement aux attentes initiales, les scientifiques n'ont pas détecté de niveaux élevés de méthane dans l'atmosphère de la planète. Au lieu de cela, ils ont trouvé des traces de dioxyde de soufre, ce qui était inattendu compte tenu des températures plus basses de la planète. De plus, la composition des nuages ​​comprenait des matériaux silicatés se comportant comme l’eau sur Terre.