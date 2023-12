Les remarquables prouesses techniques du néolithique : dévoiler les secrets du dolmen de Menga

Des archéologues et des chercheurs espagnols ont fait des découvertes révolutionnaires qui mettent en lumière les incroyables réalisations techniques de la période néolithique. Leur étude, récemment publiée dans Scientific Reports, se penche sur la construction du célèbre dolmen de Menga, un ancien site funéraire situé près d'Antequera, à Malaga, en Espagne. Grâce à des technologies et des techniques d'analyse avancées, les chercheurs ont découvert la composition et l'origine des pierres utilisées dans la structure, ainsi que les techniques utilisées pour le transport et la mise en place.

Le dolmen de Menga témoigne de l’immense capacité des bâtisseurs néolithiques. Construite il y a environ 5,700 100 ans, cette structure mégalithique est l'une des plus grandes d'Europe. Les pierres massives utilisées pour sa création, certaines dépassant XNUMX tonnes, étaient délicatement positionnées au sommet d'une colline. En effectuant des analyses pétrographiques et stratigraphiques, l'équipe de recherche a identifié les pierres comme étant des calcarénites, une forme fragile de roche sédimentaire. La présence d'un type de roche aussi tendre suggère un haut niveau de sophistication technique, car elle aurait nécessité un transport prudent pour éviter tout dommage.

Le déplacement de ces pierres colossales vers l'emplacement du dolmen a nécessité de vastes prouesses en matière de planification et d'ingénierie. Les chercheurs soulignent la difficulté de placer la pierre de faîte, une structure en forme de toit pesant environ 150 tonnes. Il est suggéré que les constructeurs ont utilisé des échafaudages et des cordes pendant le processus de construction, tandis que le transport a nécessité la création de routes planes.

En outre, l'étude révèle que le dolmen de Menga a été conçu avec précision pour s'aligner sur les montagnes voisines, ce qui donne lieu à des motifs de lumière complexes dans la chambre funéraire. Remarquablement, les premiers ingénieurs ont installé des pierres imbriquées sur les bords de la chambre pour détourner les infiltrations d'eau et prévenir l'érosion.

Les nouvelles découvertes sur le dolmen de Menga mettent en évidence les réalisations remarquables des cultures néolithiques. Leur capacité à manipuler et à positionner d’énormes pierres démontre un niveau d’ingéniosité et de connaissances en ingénierie qui dépasse les attentes. En perçant les secrets de cette merveille ancienne, les chercheurs continuent d’approfondir notre compréhension de l’histoire humaine et des incroyables capacités de nos ancêtres.

