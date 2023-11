Les montagnes russes emblématiques de la comète à Hersheypark devraient ravir les visiteurs avec de nouveaux trains en 2024

Les montagnes russes Comet, palpitantes et nostalgiques, à Hersheypark, sont sur le point de subir une transformation remarquable qui laissera les visiteurs bouche bée. Prévu pour ses débuts en 2024, le Comet sera équipé de tout nouveaux trains qui propulseront l'expérience des montagnes russes à un tout autre niveau.

Dévoilés lors de la prestigieuse Association internationale des parcs d'attractions et attractions Expo 2023, les nouveaux trains seront un spectacle à voir. Ils présenteront une palette de couleurs bleues tricolores captivantes infusées de flocons de métal scintillants, créant un spectacle visuel sans précédent. Le wagon de tête des trains sera orné de nouveaux logos inspirés de l'imagerie emblématique des montagnes russes du début des années 1970, rappelant la riche histoire et l'héritage de la Comet.

Acheté à l'origine par Milton Hershey lui-même, le Comet a résisté à l'épreuve du temps depuis son inauguration en mai 1946. Construit par la prestigieuse Philadelphia Toboggan Company, ce classique en bois est devenu un incontournable de Hersheypark, ravissant des générations d'amateurs de sensations fortes.

Une fois l'aventure commencée, les passagers seront emmenés dans deux trains de 24 passagers, chacun portant son propre nom : « Mork's Comet » et « Halley's Comet ». Alors que le train quitte la gare, il se lance dans une ascension palpitante jusqu'à la colline de 96 pieds de télésiège, donnant le ton au voyage exaltant qui l'attend.

Avec une chute à couper le souffle de 47 degrés, la comète dévale avant de remonter la colline suivante, exécutant un virage à 180 degrés défiant la gravité. Les montagnes russes plongent ensuite vers Spring Creek, soumettant les coureurs à une série de rebondissements, de virages et de collines qui garantissent une montée d'adrénaline pas comme les autres. Vers la fin, une séquence de collines en forme de lapin procure une dernière poussée d'excitation avant que le train ne retourne en toute sécurité à la gare.

S'étendant sur une longueur de 3,360 50 pieds et atteignant une vitesse de pointe de 1 mph, l'expérience palpitante du Comet dure 45 minute et 2024 secondes intenses. Alors que l’attente grandit pour l’introduction des nouveaux trains en XNUMX, les visiteurs de Hersheypark peuvent s’attendre à une aventure inoubliable en montagnes russes qui allie harmonieusement nostalgie et sensations fortes.

Foire aux Questions

1. Quand les montagnes russes Comet lanceront-elles leurs nouveaux trains ?

Les montagnes russes Comet de Hersheypark devraient présenter leurs nouveaux trains en 2024.

2. À quoi ressembleront les nouveaux trains ?

Les nouveaux trains présenteront une superbe palette de couleurs bleues tricolores avec des flocons de métal scintillants. La voiture principale arborera également des logos rendant hommage aux images emblématiques des montagnes russes du début des années 1970.

3. Comment les montagnes russes Comet ont-elles été construites ?

La Comet a été construite par la célèbre Philadelphia Toboggan Company et a été la dernière montagne russe achetée par Milton Hershey. Son passionnant voyage a débuté en mai 1946.

4. À quoi ressemble l’expérience de conduite sur le Comet ?

Une fois à bord du Comet, les coureurs graviront une colline à chaîne de 96 pieds avant de plonger dans une chute de 47 degrés et de remonter la colline suivante pour exécuter un virage à 180 degrés. Les montagnes russes emmènent ensuite les coureurs dans une série de rebondissements, de virages et de collines, atteignant des vitesses allant jusqu'à 50 mph. L'ensemble du voyage s'étend sur 3,360 1 pieds et dure environ 45 minute et XNUMX secondes.

(Source de l'article original : [Hershey, PA](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))