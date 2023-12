La ville de Corpus Christi surveille les niveaux d'eau pour détecter d'éventuelles restrictions de phase 2

La ville de Corpus Christi surveille de près ses niveaux d'eau et envisage la mise en œuvre de restrictions d'eau de niveau 2 en raison d'une baisse des niveaux d'eau. Drew Molly, directeur de l'exploitation par intérim de Corpus Christi Water, a déclaré que la ville n'avait pas connu de restrictions d'eau de phase 2 depuis neuf ans. Ce niveau de restrictions a été observé pour la dernière fois en 2015, lorsque les niveaux des réservoirs étaient au plus bas à 30 pour cent.

La professeure d'hydrogéologie Dorina Murgulet de la Texas A&M University-Corpus Christi a averti qu'une baisse continue des niveaux d'eau pourrait avoir des conséquences négatives sur l'environnement. Le manque d’eau pour diluer les polluants et les contaminants pourrait favoriser la croissance et la prolifération d’algues. Murgulet a souligné que les efforts de conservation de l'eau devraient être une responsabilité collective, non seulement pour les résidents mais aussi pour les plus grands utilisateurs d'eau.

Si des restrictions d'eau de niveau 2 sont mises en œuvre, les résidents de Corpus Christi devront ajuster leurs pratiques de conservation de l'eau. Actuellement, en vertu des restrictions d'eau de phase 1, les résidents sont autorisés à arroser leurs pelouses et jardins une fois par semaine. Toutefois, si l’étape 2 survient, l’arrosage à l’extérieur ne sera autorisé qu’une semaine sur deux.

Les contrevenants aux restrictions d’eau pourraient être passibles d’amendes allant jusqu’à 500 $. La ville encourage les habitants à être attentifs à leur consommation d'eau et à respecter les restrictions afin d'assurer une gestion durable des ressources en eau.

Alors que la ville de Corpus Christi continue de surveiller la situation, des mises à jour seront fournies concernant les niveaux d'eau et toute mise en œuvre potentielle de restrictions d'eau de phase 2. Il est important que les habitants restent informés et adaptent leur consommation d’eau en conséquence afin d’assurer la préservation de l’eau pour les générations futures.