Performances nouvelles et améliorées : la feuille de route d'extension de Cities : Skylines II est retardée en raison d'améliorations

Cities: Skylines II, le jeu de simulation de construction de ville bien-aimé développé par Colossal Order, a annoncé un retard dans sa feuille de route d'expansion. En réponse aux retours des joueurs concernant les problèmes de performances sur la version PC et à la décision de reporter la sortie de la console à 2024, l'équipe de développement a décidé de donner la priorité à des performances plus étendues et à des corrections de bugs avant de déployer du nouveau contenu. La PDG Mariina Hallikainen a exprimé ses excuses pour le retard dans un récent article de blog, soulignant l'importance d'assurer une base solide avant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Le contenu du pass d'extension pour Cities: Skylines II a été repoussé d'un quart. Le pack d'actifs Beach Properties, initialement prévu pour le quatrième trimestre 4, arrivera désormais au premier trimestre 2023. De plus, les packs de création Architecture moderne et Promenades urbaines, initialement prévus pour le premier trimestre 1, ont été reprogrammés pour le deuxième trimestre 2024. Les packs de création Deluxe Relax et Soft Les stations de radio rock connaîtront également des retards, avec des dates de sortie respectivement pour le premier et le deuxième trimestre 1. Cependant, l’extension Bridges & Ports reste en bonne voie pour une sortie au deuxième trimestre 2024.

L'accent mis sur les performances et les corrections de bugs découle d'un engagement à répondre aux préoccupations soulevées par la communauté des joueurs. Le PDG Hallikainen a expliqué que l'équipe de développement consacre du temps à résoudre des problèmes plus complexes après avoir résolu des solutions rapides. L'équipe travaille actuellement à l'amélioration des performances du GPU grâce à des ajustements des détails graphiques et passera ensuite aux optimisations du processeur pour les corrections de bégaiement. Ils examinent activement les rapports de bogues des joueurs, avec 100 problèmes reproductibles déjà identifiés et 100 autres rapports en cours d'enquête plus approfondie.

Avant le lancement du jeu, Colossal Order et l'éditeur Paradox Interactive ont augmenté les spécifications minimales et recommandées, reconnaissant qu'ils n'avaient pas atteint les critères souhaités. Malgré cela, ils ont décidé de procéder à la sortie comme prévu. Cependant, lors de la sortie, les fans ont exprimé leur déception quant aux performances, citant des bugs et un manque d'optimisation, même sur du matériel haut de gamme.

Malgré le revers initial, Colossal Order s'engage à améliorer la stabilité du jeu. Une fois qu’ils auront résolu les problèmes de performances sur la version PC, ils se concentreront sur la version console et le contenu DLC. Il est clair que l’équipe de développement est déterminée à offrir aux joueurs une expérience améliorée et agréable tout en continuant à travailler assidûment pour perfectionner Cities: Skylines II.

Questions fréquentes

Q : Pourquoi la feuille de route d'extension de Cities: Skylines II est-elle retardée ?

R : L'équipe de développement a décidé de donner la priorité aux performances et aux corrections de bugs en fonction des retours des joueurs sur les performances de la version PC et du report de la sortie sur console.

Q : Quel contenu du pass d'extension a été affecté par le retard ?

R : Le pack d'actifs Beach Properties, les packs de création Architecture moderne et Promenades urbaines, ainsi que les stations de radio Deluxe Relax et Soft Rock verront tous des retards dans leurs dates de sortie.

Q : Sur quels problèmes l'équipe de développement se concentre-t-elle pendant ce retard ?

R : L'équipe se concentre sur la résolution de bugs complexes et l'optimisation des performances, en commençant par les ajustements graphiques pour les performances du GPU et en procédant aux optimisations du CPU pour les corrections de bégaiement.

Q : Ce retard aura-t-il un impact sur la version de l'extension Bridges & Ports ?

R : Non, l'extension Bridges & Ports reste dans les délais pour une sortie au deuxième trimestre 2.

Q : Quel est le plan de l'équipe après avoir résolu les problèmes de performances sur la version PC ?

R : Après avoir amélioré la stabilité de la version PC, l'équipe se concentrera sur la version console et le contenu DLC.