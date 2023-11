Le dernier correctif pour les villes : Skylines 2 améliore les performances et corrige les bugs

Cities : Skylines 2, le jeu de construction de ville populaire développé par Colossal Order, a reçu un nouveau correctif visant à améliorer les performances globales sur PC et à résoudre de nombreux bugs. De plus, une publicité radio « offensante » dans le jeu a été supprimée pour répondre aux préoccupations soulevées par la communauté.

L'une des améliorations significatives introduites dans le correctif est la réduction des résolutions de texture des personnages pour les citoyens numériques du jeu. Il a été découvert que des textures de caractères inutilement volumineuses avaient un impact négatif sur les performances. Alors que les développeurs ont initialement répondu aux affirmations virales concernant le rendu des dents individuelles, ils ont reconnu que les modèles citoyens avaient des problèmes avec leur niveau de détail (LOD).

Pour optimiser davantage les performances, le correctif inclut des ajustements à l'éclairage et des modifications dans la priorisation du rendu des actifs. De plus, divers problèmes affectant l'économie, les entreprises et les services publics de la simulation ont été résolus. Par exemple, les entreprises ne commanderont plus de ressources si elles ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage, et un bug empêchant la consommation de certains actifs a été corrigé.

Colossal Order en a également profité pour supprimer une publicité des stations de radio du jeu qui imitait les effets sonores d'une personne en crise. Cette décision est intervenue après que la communauté ait partagé ses inquiétudes concernant le contenu offensant.

Les joueurs doivent noter que les correctifs peuvent prendre un certain temps pour prendre effet dans les fichiers de sauvegarde existants. Le correctif introduit plusieurs améliorations qui amélioreront l'expérience de jeu pour les passionnés de Cities: Skylines 2.

