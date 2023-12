Nouveau titre : Les inquiétudes grandissent concernant les coyotes infectés par la gale à Clovis

Résumé : Alors que des rapports faisant état d'un mystérieux animal terrorisant les poulets d'un homme font surface à Clovis, en Californie, des spéculations sur la présence de la créature mythique, Chupacabra, ont émergé. Cependant, les experts ont identifié l'animal comme étant un petit coyote souffrant d'une grave gale. Wildlife Care of Southern California déclare que les coyotes dotés d'un système immunitaire sain sont généralement capables de combattre la gale. Le Département californien de la pêche et de la faune met en garde contre l'approche de tels animaux, soulignant la nécessité de garder les animaux sauvages sauvages. Les organisations locales de sauvetage des animaux prennent des mesures pour capturer et traiter le coyote infecté, dans le but de soulager ses souffrances et d'éduquer la communauté sur le traitement et la prévention de la gale. La prévalence de la gale chez les coyotes dans la Vallée Centrale est une préoccupation croissante, incitant les autorités à exhorter les habitants à signaler toute observation d'animaux infectés.

Des inquiétudes surgissent concernant les coyotes infectés par la gale à Clovis

Ces derniers jours, les habitants de Clovis, en Californie, ont été en proie à une mystérieuse créature qui fait des ravages dans les fermes avicoles locales. Certains membres de la communauté ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du tristement célèbre Chupacabra, une créature mythique suceuse de sang. Cependant, les experts ont fait la lumière sur la véritable nature de l'animal en question : il s'agit d'un petit coyote souffrant d'un grave cas de gale.

La gale est une maladie causée par des acariens parasites qui résident sur l'animal hôte, lui faisant progressivement perdre sa fourrure par morsures ou par d'autres moyens. Peter Tira, responsable de l'information publique au Département californien de la pêche et de la faune, explique que l'animal infecté semble inesthétique et subit un stress important. Ce coyote semble avoir un système immunitaire affaibli, ce qui le rend vulnérable à la grave gale qui recouvre son corps.

Les autorités appellent à la prudence et découragent l'approche des animaux sauvages, y compris les coyotes infectés. L’objectif est de maintenir les comportements naturels de ces créatures et de prévenir les conflits entre les humains et la faune. Les organisations locales de sauvetage des animaux, telles que Pinky Paws Search and Rescue, ont pris l'initiative de capturer et de soigner le coyote atteint. Krystle Woodward, la fondatrice de l'organisation, souligne l'importance d'assurer un traitement approprié et de suivre les progrès de l'animal.

La région de Central Valley en Californie est aux prises avec un problème croissant de coyotes infectés par la gale. Compte tenu de la prévalence de cette maladie, les résidents sont invités à signaler toute observation d'animaux infectés au bureau de Fresno du Département de la pêche et de la faune de Californie au (559) 243-4005.

Il est primordial de remédier aux souffrances de ces animaux et d'éduquer le public sur le traitement et la prévention de la gale. Chaque créature mérite une chance de vivre une vie saine et sans douleur.