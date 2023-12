Des voleurs gâchent l’esprit des fêtes dans le quartier du comté de Riverside

Les habitants d'un quartier de Moreno Valley se sentent découragés et violés après que des voleurs ont ciblé leurs maisons et volé de grandes et coûteuses décorations de Noël. L'incident, survenu le 1er décembre, a été filmé par des caméras de surveillance appartenant à Alexandra Falcon et à ses voisins.

Les images montrent au moins deux suspects pénétrant dans des propriétés et débranchant des structures gonflables décoratives de leurs rallonges. Les rennes Rudolph de Falcon et les décorations du Père Noël figuraient parmi les objets volés. Les voleurs ont été capturés, s'éloignant tranquillement avec les décorations volées, les mains remplies du butin de leur crime.

Ashley Weaver, une autre victime du vol, a exprimé sa tristesse, surtout compte tenu de la période des fêtes. Weaver, qui a récemment emménagé dans le quartier, avait investi dans un Père Noël gonflable géant à LED et des rennes pour décorer sa cour avant. Elle a dû retirer une autre grande décoration, un lampadaire de vacances de 8 pieds, et la ranger en toute sécurité dans son garage.

Ce vol ciblé a indigné les habitants du quartier, Weaver soulignant le travail acharné et le coût impliqué par l'acquisition de ces décorations. Malgré le revers, Falcon reste déterminée à ne pas laisser les voleurs ternir son esprit de vacances. Elle a acheté une nouvelle décoration de pelouse et a partagé sa résolution de continuer à célébrer joyeusement la saison.

Les victimes surveillent les plateformes de revente en ligne dans l'espoir de repérer leurs décorations volées et d'attraper les suspects en train de les vendre.

Cet incident rappelle à chacun d'être vigilant et de prendre les précautions nécessaires pour protéger ses biens pendant la période des Fêtes. Il est regrettable que certaines personnes choisissent de gâcher l’esprit des fêtes en se livrant à des activités criminelles. Cependant, la résilience et la détermination dont Falcon et ses voisins font preuve montrent que le véritable sens de Noël ne peut être éclipsé par de tels actes de vol.