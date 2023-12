Les parents exigent de la transparence de la part du district scolaire après que leur fille partage le lit avec un élève transgenre

Des parents du Colorado ont exprimé leurs inquiétudes et exigé de la transparence de la part d'un district scolaire après que leur fille de onze ans aurait été assignée à partager un lit avec un élève transgenre à leur insu. Les parents, Joe et Serena Wailes, ont découvert l'incident après que leur fille les en ait informés lors d'un voyage scolaire d'une nuit. En réponse, le groupe juridique chrétien Alliance Defending Freedom (ADF) a envoyé une lettre de mise en demeure aux écoles publiques du comté de Jefferson, affirmant que leurs politiques violaient les droits parentaux et la vie privée des élèves.

Selon les ADF, le district n'a pas informé les parents ou leur fille de l'accord de partage de chambre avec un homme biologique qui s'identifie comme une fille. La fille a exprimé son malaise face à la situation, ce qui a incité sa mère à intervenir. Il a cependant fallu plusieurs demandes et l’implication des parents pour finalement faire déplacer leur fille dans une autre chambre. L'ADF a en outre allégué que le district avait demandé aux étudiants impliqués de mentir sur la raison du changement de chambre, citant la politique du district consistant à loger les étudiants en fonction de leur identité de genre tout en cachant cette information aux autres parents et étudiants.

L’incident met en lumière le débat en cours autour des politiques transgenres dans les écoles. Certains soutiennent que les droits parentaux devraient avoir préséance dans la prise de décision concernant l'éducation et la vie privée de leurs enfants. Kate Anderson, avocate principale de l'ADF, a souligné l'importance pour les écoles de fournir des informations précises aux parents, leur permettant de prendre des décisions éclairées dans le meilleur intérêt de leurs enfants.

Les districts scolaires de tout le pays ont été confrontés à des controverses et à des contestations juridiques concernant les élèves transgenres et leurs droits. Il reste à voir comment les écoles publiques du comté de Jefferson répondront à la lettre de mise en demeure et aux préoccupations soulevées par les parents. La transparence et un dialogue ouvert entre les écoles et les parents seront probablement essentiels pour résoudre ces problèmes et trouver un terrain d'entente.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les parents exigent de la transparence de la part du district scolaire après que leur fille partage le lit avec un élève transgenre