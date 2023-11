Le nouveau produit phare Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy révèle des variations intéressantes

By

Selon des informations récentes fournies par le pronostiqueur Yogesh Brar, il semble que le nouveau processeur d'application (AP) phare de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, aura une version spéciale spécialement conçue pour les combinés Galaxy de Samsung. Brar affirme que le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, nom de code SM8650-AC, comportera une configuration octa-core avec des spécifications optimisées par rapport à la variante non Galaxy.

Le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy comprendra un cœur de processeur Prime Cortex-X4 overclocké fonctionnant à 3.4 GHz. En revanche, la version non-Galaxy de la puce, nommée SM8650-AB, aura une vitesse d'horloge légèrement inférieure de 3.3 GHz pour le cœur Prime. Cet overclocking suggère des capacités de performances améliorées pour les modèles Galaxy alimentés par cette puce.

De plus, les cœurs du processeur Performance Cortex-A720 du Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy seront sous-cadencés à 3.15 GHz/2.96 GHz, contre 3.2 GHz/3 GHz sur la variante non Galaxy. De même, les cœurs du processeur Efficiency Cortex-A520 fonctionneront à 2.27 GHz, légèrement supérieur aux 2.3 GHz du chipset non Galaxy.

De plus, Brar mentionne que le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy intégrera un GPU overclocké pour offrir une fonctionnalité d'IA améliorée. Bien que la raison derrière la décision de Qualcomm d'introduire ces variantes reste floue, il est clair qu'ils cherchent à optimiser les performances de la série Galaxy de Samsung.

Les rumeurs suggèrent que les prochains Galaxy S24 et Galaxy S24+ seront équipés du chipset Exynos 2400 de Samsung dans le monde entier, sauf aux États-Unis et en Chine. Sur ces marchés, le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy alimentera ces smartphones. Pendant ce temps, le Galaxy S24 Ultra haut de gamme devrait utiliser exclusivement le chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy dans le monde.

L'introduction d'une puce Snapdragon 8 Gen 3 sur mesure pour les appareils phares de Samsung témoigne d'un partenariat étroit entre Qualcomm et Samsung, visant à offrir des performances et des capacités exceptionnelles aux utilisateurs.

Qu'est-ce que le chipset Snapdragon 8 Gen 3 ?

Le Snapdragon 8 Gen 3 est le processeur d'application (AP) phare de Qualcomm conçu pour alimenter les modèles Android haut de gamme pour l'année à venir.

Quelle est la différence entre le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy et la variante non Galaxy ?

Le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy est doté d'un cœur Prime overclocké, de cœurs de performances et d'efficacité sous-cadencés et d'un GPU overclocké pour des performances d'IA améliorées.

Quels smartphones Samsung utiliseront la puce Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy ?

Aux États-Unis et en Chine, les Galaxy S24 et Galaxy S24+ devraient être équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Le Galaxy S24 Ultra utilisera ce chipset dans le monde entier.