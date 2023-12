Le coût élevé des condamnations injustifiées : un fardeau pour les contribuables de Chicago

Un rapport récent a mis en lumière les coûts exorbitants que les cas de condamnations injustifiées ont engendrés pour les contribuables de Chicago. Depuis 2000, la ville a versé près de 700 millions de dollars en règlements et jugements dans des affaires dans lesquelles des individus affirmaient avoir été piégés par la police de Chicago. Notamment, 138 millions de dollars de cette somme ont été versés à des avocats extérieurs qui ont défendu la ville.

Les cas de condamnations injustifiées sont devenus monnaie courante à Chicago, les règlements et les jugements atteignant des chiffres époustouflants. Entre 2017 et 2020 seulement, la ville a payé 72 millions de dollars dans seulement 19 cas de condamnations injustifiées, ce qui représentait près d'un tiers des 250 millions de dollars payés par la ville dans toutes les poursuites judiciaires dans divers départements.

Malgré les coûts élevés, les critiques affirment que la ville ne dispose pas d'une approche stratégique pour évaluer ces cas et les résoudre en temps opportun. Cela a donné lieu à des batailles juridiques prolongées qui non seulement retardent la justice pour les personnes condamnées à tort, mais alourdissent également le fardeau des contribuables.

Le rapport de l'avocat des droits civiques Andrew M. Stroth et de son organisation, Truth, Hope & Justice, ainsi que de divers cabinets juridiques, suggère que la ville envisage une responsabilité potentielle d'un milliard de dollars au cours des 23 dernières années et s'attend à ce que davantage de cas soient résolus. viens. Stroth souligne la nécessité pour la ville de développer un processus d'évaluation approfondi de ces cas afin d'éviter de nouvelles condamnations injustifiées et de réduire les coûts financiers.

De plus, le rapport souligne le manque de coordination et de partage de données entre le service de police de Chicago, le service juridique et le service de gestion des risques, ce qui entrave les efforts visant à identifier les modèles et les tendances qui pourraient atténuer le risque de poursuites pour la ville.

Face aux coûts croissants et à l’arriéré de cas de condamnations injustifiées, certains défenseurs soutiennent que la ville devrait adopter une approche plus proactive et systématique, similaire à celle attendue dans une grande entreprise. Cela impliquerait d’évaluer les coûts potentiels d’un règlement par rapport aux coûts d’un procès, ainsi que de mettre en œuvre des procédures de formation et de conformité plus strictes pour éviter de futures condamnations injustifiées.

Alors que Chicago continue de faire face aux conséquences de condamnations injustifiées, il est clair que le fardeau financier qui pèse sur les contribuables et le coût humain enduré par les personnes condamnées à tort nécessitent une réponse globale et stratégique de la part de la ville.