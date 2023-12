Le maire de Chicago s'engage à trouver une solution alternative après l'arrêt de la construction du camp de base pour migrants

By

Suite à la décision de l'État d'arrêter le projet de camp de base pour migrants dans le quartier de Brighton Park à Chicago en raison de préoccupations environnementales, le maire Brandon Johnson reste déterminé à trouver une solution. Tout en reconnaissant ce revers, le maire a souligné que sa mission de fournir un abri aux personnes vulnérables est toujours bien vivante.

L'objectif principal du maire Johnson est de garantir que les gens, en particulier les femmes et les enfants, ne soient pas obligés de dormir sur le sol des commissariats de police ou d'endurer des conditions hivernales rigoureuses à l'extérieur. Malgré les problèmes environnementaux importants découverts sur le site proposé, le maire s'est dit surpris que l'État de l'Illinois ait conclu un contrat avec Gardaworld sans indiquer de préférence pour une méthodologie différente.

En réponse à l'arrêt des travaux de construction, l'État prévoit d'accélérer la création d'un refuge en brique et mortier dans le quartier de Little Village, offrant 200 lits aux demandeurs d'asile. L'Agence de protection de l'environnement de l'Illinois a cité l'échantillonnage insuffisant du sol et l'assainissement comme raison pour ne pas approuver le site de Brighton Park à des fins résidentielles. L'État collaborera également avec l'archidiocèse de Chicago pour explorer d'autres emplacements potentiels pour des abris physiques.

Bien que des sites alternatifs soient envisagés, le maire Johnson n'a divulgué aucune option de sauvegarde spécifique. Il a assuré au public que son administration avait prévu des mesures d'urgence, notamment plusieurs emplacements alternatifs, depuis son entrée en fonction.

Le rapport environnemental de 800 pages réalisé par Terracon Consultants a révélé des niveaux de mercure, de plomb, d'arsenic et d'autres substances toxiques dans le sol. Des efforts d'assainissement ont été lancés pour atténuer les risques associés à ces contaminants. Malgré les questions concernant le moment où la ville a pris conscience de la présence de matières dangereuses, un avocat de la ville de Chicago a affirmé que le site était désormais plus propre qu'au moment de la signature de l'accord d'utilisation des terres.

Le maire Johnson a refusé de commenter les contaminants lors d'une enquête précédente, déclarant que l'évaluation est en cours et que le rapport complet sera disponible d'ici la fin de la semaine.

