Un adolescent obtient un doctorat à 17 ans et donne du pouvoir aux générations futures dans le domaine STEAM

Dans une réalisation remarquable, une adolescente de Chicago, Dorothy Tillman, est récemment devenue titulaire d'un doctorat à l'âge de 17 ans, après avoir obtenu son doctorat en santé comportementale intégrée de l'Arizona State University. Alors que ses camarades s'emploient à postuler dans des collèges, Tillman a déjà obtenu son diplôme d'études secondaires, un baccalauréat et deux maîtrises. Cependant, son ambition ultime n’est pas d’accumuler des diplômes mais de créer un environnement où les générations futures pourront oser rêver grand.

Pour remplir cette mission, Tillman a créé le Dorothy Jeanius STEAM Leadership Institute, qui représente la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. Contrairement à sa propre expérience, où elle a dû choisir entre les programmes artistiques et les programmes STEM, Tillman croit en l’intégration des deux disciplines. Elle souligne l’importance de la collaboration entre le cerveau droit et le cerveau gauche, insistant sur le fait que c’est ce qui distingue son institut. La qualité d’un programme d’études est une priorité pour elle, estimant qu’elle dépasse l’importance de la quantité.

Alors que l'institut mène divers programmes et initiatives tout au long de l'année, son programme phare est un camp d'été conçu pour responsabiliser les jeunes. De nombreux campeurs de Tillman ont ensuite créé leur propre entreprise, démontrant ainsi l'impact de son mentorat.

Tridia Davis, une campeuse de 14 ans, exprime sa gratitude pour le soutien qu'elle a reçu au camp. Grâce au programme, elle a appris à créer de la musique, à développer des rythmes et à améliorer ses compétences en écriture. Davis trouve cette expérience extrêmement utile pour poursuivre ses propres rêves.

Tillman, malgré ses réalisations impressionnantes, reste ferme dans son engagement à rêver grand. Elle encourage les individus à cultiver une confiance en soi inébranlable, en veillant à ce que rien ne puisse les dissuader d’atteindre leurs objectifs.

Le parcours remarquable de Tillman et son dévouement à responsabiliser les générations futures témoignent du pouvoir transformateur de l’éducation et du mentorat. Grâce à son institut, elle cultive non seulement de jeunes talents, mais elle inspire également les autres à dépasser les limites et à rêver sans frontières.