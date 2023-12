Pêche à la perche à Navy Pier : un week-end réussi sur le lac Michigan

Lors d'une récente excursion de pêche au Navy Pier, Adem Tagani et son père ont eu un week-end assez réussi. Le duo a réussi à attraper 19 perches samedi matin et 16 autres dimanche matin. La taille moyenne de la perche était d’environ 10 pouces, la plus grande mesurant 13 pouces, ce qui est impressionnant. Tous les poissons ont été accrochés en utilisant des ménés comme appât.

Tagani a noté que leurs captures les plus réussies avaient lieu avant le lever du soleil, directement sur le mur de la jetée. Cependant, lorsque le soleil s'est levé, ils ont dû modifier leur approche et lancer leurs montages de mariganes plus loin dans l'eau.

Même si la pêche n’a peut-être pas été rapide et furieuse, la qualité des prises a compensé cela. L'expérience a été rendue encore plus spéciale grâce à la participation de « Little Man », David Fox, à leur voyage. Malgré son jeune âge, David a fait preuve d'un grand enthousiasme et a appris le jargon de la pêche coloré auprès des sympathiques habitants qui l'ont encouragé tout au long de la sortie.

Ces photos capturent non seulement l'excitation du voyage de pêche, mais aussi l'importance de la sécurité avec « Little Man » portant un VFI (gilet de sauvetage). Cela fait chaud au cœur de voir des familles profiter ensemble d’activités de plein air tout en priorisant leur bien-être.

Le succès de Tagani et de son père témoigne de la population florissante de perches dans le sud du lac Michigan. Alors que les pêcheurs passionnés continuent de partager leurs histoires de pêche, il devient clair que Navy Pier est un endroit privilégié pour les aventures de pêche à la perche. Que vous soyez un pêcheur expérimenté ou un débutant cherchant à créer des souvenirs impérissables, il y a quelque chose de spécial à lancer une ligne dans les magnifiques eaux du lac Michigan.