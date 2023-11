Nouvel article : Libérez la nostalgie vintage avec la pédale Lossy de Chase Bliss

By

Dans le monde de la musique, il existe une fascination croissante pour les sons brisés et lo-fi du passé. Et personne ne le fait mieux que Chase Bliss, une entreprise renommée connue pour son expertise dans la fabrication de pédales qui transportent vos instruments dans un royaume de nostalgie vintage. Leur dernière création, la pédale Lossy, est une collaboration remarquable avec Goodhertz, un fabricant de plugins de premier plan doté d'un pedigree lo-fi impressionnant.

Le cœur de la pédale Lossy réside dans son contrôle Loss, qui propose trois modes distinctifs, chacun ajoutant un caractère unique au son. Que vous souhaitiez l'ambiance familière du MP3 à faible débit, les fréquences de compression réduites pour un son grêle ou les problèmes fascinants de Phase Jitter, Lossy a ce qu'il vous faut. Et dans ces modes, les possibilités sont infinies, vous permettant d'affiner l'intensité et l'effet global à l'aide des boutons Loss et Global.

Le commutateur de paquets est une autre caractéristique remarquable de la pédale Lossy. Le laisser désactivé vous offre l'essence pure de Lossy, tandis que l'activation de Packet Loss introduit des interruptions rappelant une mauvaise connexion cellulaire. Alternativement, le passage à Packet Repeat comble ces lacunes avec un son figé, rappelant un CD sauté. Pour contrôler la fréquence de ces interruptions, ajustez simplement le bouton Vitesse.

Un aspect particulièrement fascinant de la pédale Lossy est sa fonction dédiée Freeze. Contrairement à d’autres pédales, elle ne se contente pas de répéter indéfiniment le dernier extrait audio. Au lieu de cela, il évolue avec le temps, étirant les notes et se transformant au fur et à mesure que vous jouez. Cela vous permet de créer des pads ambiants captivants, des drones et des paysages sonores en constante évolution.

Pour garantir un son cohérent et soigné, la pédale Lossy propose également une section filtre et réverbération. Ces composants supplémentaires aident à mélanger tous les éléments de manière transparente. Caché dans la pédale se trouve une fonction de limiteur et de gain automatique qui met en valeur les détails complexes de l'effet Loss, empêchant toute perte de nuances musicales.

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans un voyage à travers des paysages sonores vintage, la pédale Lossy est disponible à l'achat exclusivement sur le site officiel de Chase Bliss. Au prix de 399 $, chaque achat de pédale comprend une généreuse réduction de 50 % sur le plugin Goodhertz Lossy qui a inspiré sa création, généralement au prix de 79 $.

QFP

1. La pédale Lossy peut-elle recréer le son d'un MP3 de mauvaise qualité ?

Oui, la pédale Lossy propose un mode Standard qui délivre le son familier d'un MP3 à faible débit, ramenant des souvenirs de l'ère numérique de la fin des années 90.

2. A quoi sert le commutateur Packets sur la pédale Lossy ?

Le commutateur Packets vous permet d'introduire des pertes ou un son gelé dans votre son, rappelant respectivement une mauvaise connexion cellulaire ou un CD sauté.

3. Comment fonctionne la fonction Freeze de la pédale Lossy ?

Contrairement aux pédales traditionnelles qui répètent le dernier moment audio, la fonction Freeze évolue au fil du temps, étirant les notes et créant des pads ambiants, des drones et des paysages sonores changeants.

4. Où puis-je acheter la pédale Lossy ?

La pédale Lossy est exclusivement disponible à l'achat sur le site officiel de Chase Bliss.

5. Y a-t-il une réduction sur le plugin Goodhertz Lossy lors de l'achat de la pédale Lossy ?

Oui, l’achat de la pédale Lossy vous accorde une réduction de 50 % sur le plugin Goodhertz Lossy, dont le prix est habituellement de 79 $.