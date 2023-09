CFexpress 4.0 : des cartes mémoire plus rapides à l'horizon, mais les appareils photo seront-ils capables de suivre le rythme ?

Les cartes CFexpress 4.0 devraient arriver sur le marché cette année, offrant des vitesses de lecture et d'écriture nettement plus rapides. La Compact Flash Association (CFA) a récemment annoncé la spécification de CFexpress 4.0, qui double les performances des cartes mémoire de tous formats, y compris les cartes de type A utilisées par Sony et les cartes de type B les plus courantes. Cette amélioration de la vitesse est susceptible de révolutionner les flux de travail de post-production, mais il faudra peut-être un certain temps avant que les photographes et les cinéastes puissent exploiter pleinement le potentiel de ces nouvelles cartes.

La spécification CFexpress 4.0 double le débit maximum, rendant les cartes de type A aussi rapides que les cartes de type B actuelles et poussant les nouvelles cartes de type B à des vitesses sans précédent. Pour compléter cette vitesse accrue, le CFA introduira une nouvelle spécification de garantie de performances vidéo (VPG), dépassant la certification actuelle VPG 400. Cela signifie que les caméras équipées pour tirer parti de CFexpress 4.0 seront capables de télécharger des photos plus rapidement, de capturer des rafales plus longues à des résolutions plus élevées, et que les cinéastes pourront filmer des vidéos de plus haute résolution à des fréquences d'images plus rapides avec une plus grande profondeur de bits.

Cependant, il est important de noter que même si les cartes CFexpress 4.0 sont désormais disponibles chez ProGrade Digital et que Nextorage prévoit de lancer leur version cet hiver, les appareils photo actuels ne sont pas encore capables d'utiliser tout le potentiel de ces cartes. La mise à niveau du matériel de la caméra est nécessaire pour que les caméras puissent enregistrer des données à la vitesse offerte par CFexpress 4.0.

De plus, un lecteur de carte compatible est requis pour extraire les données aux vitesses accrues offertes par les cartes CFexpress 4.0. ProGrade Digital a lancé un lecteur CFexpress 4.0 qui offre des performances optimales lorsqu'il est connecté à USB 4.0. Cependant, il convient de mentionner que certains ordinateurs plus anciens peuvent ne pas disposer de la fonctionnalité USB 4.0. Cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs plus anciens risquent de ne pas être en mesure d'utiliser pleinement le potentiel de vitesse des cartes CFexpress 4.0 tant qu'ils n'auront pas mis à niveau leurs systèmes.

Bien que CFexpress 4.0 soit rétrocompatible avec CFexpress 2.0, il est important de souligner que les nouvelles cartes ne fonctionneront à leur vitesse maximale que lorsqu'elles seront utilisées avec le matériel CFexpress 4.0. Cela signifie que, pour l'instant, les nouvelles cartes auront un impact principalement sur les flux de travail de post-production, plutôt que sur la prise de vue sur le terrain. Les photographes et les cinéastes devront attendre que les fabricants d'appareils photo lancent de nouveaux modèles d'appareils photo équipés d'un matériel amélioré pour profiter pleinement des vitesses améliorées.

En conclusion, les cartes CFexpress 4.0 offrent un potentiel intéressant pour des vitesses de lecture et d'écriture considérablement améliorées. Cependant, leur impact sera limité jusqu'à ce que les caméras et les lecteurs de cartes soient mis à niveau pour être compatibles avec CFexpress 4.0. En attendant, ces cartes devraient améliorer les flux de travail de post-production, tandis que l'expérience utilisateur sur le terrain dépendra du rattrapage des fabricants d'appareils photo pour utiliser tout le potentiel de CFexpress 4.0.

[Source : ProGrade Digital et Nextorage]