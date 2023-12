Présentation d'AntiFake : l'outil de lutte contre les deepfake audio

À l'ère de la désinformation et des fausses nouvelles généralisées, les chercheurs ont développé AntiFake, un outil de pointe conçu pour empêcher l'utilisation abusive de sa voix pour des créations de deepfake. En introduisant des distorsions dans les enregistrements audio avant leur publication en ligne, cet outil révolutionnaire déjoue une éventuelle exploitation par les systèmes d’intelligence artificielle. Alors que le deepfake audio devient de plus en plus répandu et présente des risques importants, AntiFake apparaît comme une protection nécessaire.

Inspirés par le concept consistant à masquer la reconnaissance faciale à travers des pulls laids, des chercheurs de l'Université de Washington ont conçu un système qui utilise la synthèse vocale pour se protéger contre les deepfakes. Ces manipulations malveillantes attribuent non seulement de manière inexacte les déclarations à des individus, mais permettent également des escroqueries téléphoniques. Bien nommé AntiFake, ce système s’inspire des attaques cybercriminelles contre les systèmes d’intelligence artificielle.

Fonctionnant comme un filtre, AntiFake ajoute de subtiles perturbations aux clips audio après l'enregistrement mais avant la publication en ligne. Cette méthodologie partage des similitudes avec l'approche du MIT en matière de sauvegarde des photographies. Par conséquent, même si la voix reste parfaitement compréhensible pour les humains, tout deepfake dérivé d’un enregistrement protégé par AntiFake devient remarquablement facile à identifier.

"Nous modifions légèrement le signal audio enregistré, en le déformant ou en le perturbant juste assez pour que son son soit inchangé pour les auditeurs humains, mais complètement différent pour l'IA", explique Ning Zhang, l'un des créateurs du projet. Les chercheurs fournissent des exemples de clips audio avant et après l'application du filtre AntiFake sur la page Web du projet. Aussi prometteuse que soit cette première version, elle semble avoir certaines limites, car les clips protégés ressemblent à des enregistrements de mauvaise qualité capturés près d'un robinet ouvert dans une salle de bain.

Les chercheurs ont testé avec succès leur système contre cinq des synthétiseurs vocaux les plus avancés. Actuellement, AntiFake peut protéger de courts clips audio, mais les chercheurs estiment que l'outil devrait à terme étendre ses capacités pour sauvegarder des clips plus longs ou même de la musique. Cependant, ce n’est qu’une question de temps avant que les systèmes d’IA trouvent le moyen de contourner ces mesures de protection. Le code source du projet est disponible sur sa page GitHub, encourageant une exploration et un développement plus approfondis.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’AntiFake ?

AntiFake est un outil innovant développé par des chercheurs pour lutter contre l'utilisation abusive de la voix des individus pour des créations audio deepfake. En appliquant des distorsions audio, l’outil empêche toute exploitation par les systèmes d’intelligence artificielle.

Comment fonctionne AntiFake ?

AntiFake sert de filtre qui ajoute des perturbations subtiles aux enregistrements audio après leur capture mais avant leur publication en ligne. Bien que ces perturbations soient imperceptibles pour les humains, elles rendent les créations audio deepfake hautement détectables.

Quelles sont les limites d'AntiFake actuellement ?

Bien qu'AntiFake soit prometteur, les clips audio protégés peuvent présenter des limitations de qualité, ressemblant à des enregistrements capturés dans des conditions moins idéales. Cependant, les recherches en cours visent à aborder et à surmonter ces limites.

AntiFake peut-il protéger des clips audio ou de la musique plus longs ?

Alors qu'AntiFake se concentre actuellement sur de courts clips audio, les chercheurs envisagent son expansion pour sauvegarder des clips plus longs et même de la musique à l'avenir.

Où puis-je trouver le code source d’AntiFake ?

Le code source du projet est disponible sur sa page GitHub, encourageant la collaboration, l'exploration et le développement ultérieur de l'outil.