Une avancée révolutionnaire dans le stockage de données : la technologie basée sur des nanocouches de céramique de Cerabyte

Cerabyte, une startup allemande de stockage prometteuse, est sur le point de bouleverser le marché du stockage de 500 milliards de dollars avec sa solution de stockage révolutionnaire basée sur des nanocouches de céramique. La société affirme que sa technologie innovante réduira le coût total de possession (TCO) du stockage du centre de données d’un incroyable 75 %. Avec ses prochaines cartouches CeraMemory et CeraTape, Cerabyte prévoit de révolutionner la densité, les performances, les paradigmes d'accès et de répondre aux exigences de coût et de durabilité des centres de données.

La clé de la technologie de Cerabyte réside dans les nanocouches inorganiques constituées de céramiques, qui n'ont qu'une épaisseur de 50 à 100 atomes. En faisant évoluer la technologie de stockage de données en céramique de 100 nm à 3 nm, Cerabyte espère augmenter la densité des données de gigaoctets par centimètre carré (Go/cm2) à téraoctets par centimètre carré (To/cm2). Cette mise à l'échelle devrait aboutir à des cartouches CeraMemory capables de stocker entre 10 pétaoctets (Po) et 100 Po, et à CeraTape avec une capacité allant jusqu'à 1 exaoctet (EB) par bande.

Pour enregistrer des données sur CeraMemory, Cerabyte utilise des faisceaux laser ou de particules qui structurent des matrices de données similaires aux codes QR. La lecture des données peut être réalisée grâce à des techniques d’imagerie microscopique à haute résolution ou à la microscopie à faisceau électronique. La start-up souligne que les faisceaux de particules et la microscopie électronique ne seront nécessaires qu'aux densités les plus élevées dans leurs feuilles de route.

Outre des capacités de stockage impressionnantes, la technologie de Cerabyte offre également des performances exceptionnelles. La société affirme que sa technologie peut atteindre des vitesses de lecture et d’écriture de l’ordre des gigaoctets par seconde (Go/s). De plus, ces technologies se caractérisent par des opérations à faible consommation et prometteuses en termes d’efficacité énergétique.

Un autre aspect remarquable du rangement en céramique est sa durabilité et sa longévité. Cerabyte affirme que son support peut durer plus de 5,000 273 ans, même dans des conditions de température extrêmes allant de -460°C (-300°F) à 570°C (XNUMX°F). De plus, CeraMemory résiste aux environnements corrosifs, acides et radioactifs, ainsi qu'aux perturbations des impulsions électromagnétiques (EMP).

Les cartouches CeraMemory ressemblent à des feuilles recouvertes de céramique qui, après une inspection minutieuse, ressemblent à des cartes quasi-perforées à l'échelle nanométrique. Quant au CeraTape, il présente un substrat de 5 µm d'épaisseur et un revêtement céramique de 10 nm d'épaisseur. Ces bandes multicouches permettront des densités à l’échelle TB/cm2.

Cerabyte collabore étroitement avec les principaux acteurs de l'industrie dans les segments technologiques et manufacturiers connexes, renforçant ainsi sa crédibilité. Leur prochaine présentation lors de la Storage Developer Conference 2023 à Fremont, en Californie, est très attendue et devrait fournir plus de détails sur cette technologie de pointe.

En conclusion, le stockage basé sur des nanocouches de céramique de Cerabyte présente une solution révolutionnaire qui promet de révolutionner le secteur du stockage de données. Si leurs affirmations sont vraies, la technologie a le potentiel de réduire considérablement les coûts, d’augmenter la densité des données et d’offrir des performances et une durabilité exceptionnelles.

