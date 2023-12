West Hanover Winery annonce sa fermeture en raison de problèmes de santé du propriétaire et de son désir de profiter de sa retraite

By

West Hanover Winery, un établissement de longue date possédant deux sites dans le Midstate, a récemment pris la difficile décision de fermer ses portes. Le propriétaire George Kline a cité des problèmes de santé et le désir de profiter de la vie maintenant qu'il a 83 ans comme principales raisons de la fermeture.

Après 31 ans dans l'industrie du vin, Kline a déclaré qu'il n'avait plus envie de continuer à diriger la cave. "J'ai des problèmes de santé et j'ai 83 ans", a-t-il expliqué. "Après l'avoir fait [pendant 31 ans], je ne veux plus le faire."

Le domaine viticole, implanté au 7646 Jonestown Road à Harrisburg, en Pennsylvanie, et au 3416 Saint Peter's Road à Pottstown, en Pennsylvanie, a déjà fermé son site de Pottstown le 1er décembre. Le site de Harrisburg devrait fermer officiellement ses portes en décembre. 31.

Bien que la cave soit en train de fermer ses portes, Kline a mentionné qu'il existe encore une opportunité pour les amateurs de vin de s'approvisionner en leurs boissons préférées. Il dispose encore de 3,000 717 gallons de vin disponibles à la vente en vrac. Les personnes intéressées peuvent contacter le (608)-0244-XNUMX pour plus d'informations.

À mesure que la fermeture de West Hanover Winery progresse, les actualités ABC27 continueront de fournir des mises à jour sur tout développement ou information supplémentaire qui pourrait émerger.

Cette décision de Kline met en évidence les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises, en particulier dans le monde exigeant de la vinification. Ses problèmes de santé et son désir de prendre une retraite bien méritée sont des raisons compréhensibles pour cette fermeture. Les amateurs de vin de la région seront déçus de voir le domaine viticole disparaître, mais cela constitue peut-être une opportunité pour d'autres établissements vinicoles de se mobiliser et de combler le vide sur la scène viticole locale.

