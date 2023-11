LG présente de nouveaux moniteurs SMART pour une productivité et un divertissement améliorés

LG a récemment dévoilé deux nouveaux moniteurs SMART, les 32SR53FS et 27SR50F, juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Ces moniteurs offrent des écrans IPS hautes performances et une prise en charge HDR 10, offrant aux utilisateurs des images éclatantes et une expérience visuelle améliorée.

L'une des caractéristiques clés des moniteurs LG SMART est le logiciel LG Home Office intégré qui prend en charge divers programmes de productivité tels que Microsoft 365 et Google Calendar. Cela permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs tâches et horaires de travail. De plus, les moniteurs peuvent servir de hubs pour la maison intelligente en s'intégrant au LG ThinQ Home Hub, permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leurs appareils électroménagers.

Équipés de la plate-forme webOS 23 de LG, les moniteurs SMART offrent un accès facile aux applications de streaming et à des recommandations de visualisation personnalisées via le hub webOS. Les amateurs de sport peuvent profiter des cartes de services sportifs personnalisables sur l'écran Home Board, qui fournissent des statistiques et des calendriers à jour de leurs équipes et ligues préférées.

Les moniteurs LG 32SR53FS et 27SR50F SMART sont actuellement disponibles à l'achat à 229.99 $ et 199.99 $, respectivement.

