CD Projekt conseille aux joueurs PC de vérifier leurs plates-formes avant le lancement de l'extension Cyberpunk 2077

CD Projekt, le développeur de Cyberpunk 2077, a émis un avertissement aux joueurs PC avant le lancement de l'extension Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0. Le programmeur principal de la scène, Filip Pierściński, a exhorté les joueurs à revérifier leurs systèmes de refroidissement pour éviter les problèmes de limitation thermique.

Pierściński a conseillé aux joueurs PC d'effectuer un test d'évaluation tel que Cinebench pour évaluer la stabilité de leurs systèmes. Avec la nouvelle extension et la mise à jour, la charge de travail sur le processeur devrait atteindre 90 % sur les 8 cœurs. Cette augmentation de la demande pourrait potentiellement entraîner de mauvaises performances, voire des pannes du système si les systèmes de refroidissement ne sont pas en mesure de gérer la chaleur générée.

Cinebench, une suite de tests multiplateforme, est un outil utile pour évaluer les capacités matérielles d'un ordinateur. En exécutant ce test, les joueurs peuvent déterminer si leurs systèmes de refroidissement peuvent supporter la charge de travail accrue du jeu.

De plus, CD Projekt a récemment mis à jour la configuration système requise pour Cyberpunk 2077 afin d'inclure la prise en charge des SSD comme exigence minimale. Cette mise à jour reflète le besoin d'un matériel plus avancé pour répondre aux demandes de l'extension et de la mise à jour à venir.

L'extension Phantom Liberty est un DLC payant qui accompagne un patch important qui révise le jeu de base. En conséquence, la version PC de Cyberpunk 2077 deviendra plus exigeante en ressources système.

La sortie de Cyberpunk 2.0 et de l'extension Phantom Liberty est prévue pour le 26 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Les joueurs PC sont encouragés à s'assurer que leurs plates-formes répondent à la configuration système requise mise à jour pour bénéficier d'une expérience de jeu optimale.

