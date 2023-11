Nouveau leadership et incertitude dans l’industrie de l’IA

By

Dans une tournure choquante des événements, Sam Altman, le leader d'OpenAI, l'une des sociétés les plus influentes du secteur de l'intelligence artificielle (IA), a été licencié par le conseil d'administration de la startup vendredi soir. Cependant, dans les 48 heures, Altman s'est retrouvé embauché pour diriger une nouvelle division chez Microsoft, une décision qui pourrait potentiellement le rendre encore plus puissant dans le domaine de l'IA.

Le licenciement d'Altman a laissé l'avenir d'OpenAI incertain, des rapports suggérant que le personnel de l'entreprise a perdu confiance dans le conseil d'administration et que les employés menacent de partir. Cela survient juste une semaine après qu'OpenAI a dévoilé de nouvelles versions commercialisées de sa technologie lors de sa toute première conférence de développeurs, y compris l'option de personnalisation de son chatbot IA, ChatGPT.

Bien que les détails entourant le licenciement d'Altman restent flous, les tensions entre lui et le conseil d'administration d'OpenAI, qui favorisait une approche plus prudente du développement de l'IA, pourraient avoir joué un rôle important. Cependant, le départ d'Altman n'a pas été sans répercussions. Greg Brockman, un autre co-fondateur et président d'OpenAI, a également quitté l'entreprise pour soutenir Altman.

Alors que la poussière retombe, Altman est désormais sur le point de rejoindre Microsoft, aux côtés de Brockman, pour diriger un nouveau groupe de recherche sur l'IA. Pendant ce temps, OpenAI a nommé Emmett Shear, ancien PDG du service de streaming d'Amazon Twitch, au poste de PDG par intérim. Malgré ces évolutions, le drame est loin d’être terminé. Les employés d'OpenAI ont signé une lettre ouverte exigeant la démission du conseil d'administration et la réintégration d'Altman et Brockman. Ils ont également menacé de suivre les cofondateurs de Microsoft si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

En conclusion, l’industrie de l’IA connaît d’importants changements de leadership, avec la transition d’Altman d’OpenAI à Microsoft. L’avenir d’OpenAI reste incertain, alors que l’entreprise est aux prises avec des tensions internes et le départ potentiel d’employés clés. Les effets de ces développements sur la course aux armements plus large en matière de développement de l’IA restent à voir.