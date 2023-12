Les Panthers de la Caroline déménagent leur camp d'entraînement à Charlotte

Les Panthers de la Caroline ont pris la décision de déménager leur camp d'entraînement du Wofford College, dans le comté de Spartanburg, à Charlotte. L'annonce a été faite mercredi, signifiant un changement important pour l'équipe qui avait élu domicile à Spartanburg depuis 1995.

"Nous sommes ravis d'organiser notre camp d'entraînement dans nos locaux de Charlotte", a déclaré Kristi Coleman, présidente des Panthers de la Caroline. « Nous exprimons notre gratitude à Wofford et à la communauté de Spartanburg pour leur hospitalité au fil des années. Pendant que nous passons à Charlotte, nous restons dévoués à nos fans de Caroline du Sud et continuerons à organiser des événements pour les fans et la communauté dans l'État.

La saison dernière, seules six équipes, dont les Panthers, ont tenu leur camp d’entraînement hors de leurs propres installations en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, les Panthers ont mené leur camp au stade Bank of America et sur les terrains d'entraînement adjacents. Avant cela, le camp d'entraînement avait toujours lieu au Wofford College.

La décision n'a pas été une surprise pour le conseiller du comté de Spartanburg, David Britt, qui a révélé qu'ils s'attendaient à ce que l'équipe quitte le collège depuis trois ans. Selon Britt, « il y a une propriété différente chez les Panthers. Je ne pense pas qu'il [le propriétaire] ait le même engagement envers les Panthers comme équipe des Carolines. Il ne s'agit pas seulement de l'équipe de Caroline du Nord.

La relation entre les Panthers et le Wofford College était l'une des plus longues de la NFL, juste derrière le partenariat entre les Steelers de Pittsburgh et le St. Vincent College. Le Dr Nayef Samhat, président du Wofford College, a exprimé son attachement aux Panthers et l'impact du camp d'entraînement sur la communauté de Spartanburg. « Nous chérissons notre relation privilégiée avec les Panthers de la Caroline depuis la création de l'équipe. Leur présence sur le campus nous manquera et l'enthousiasme que le camp d'entraînement a apporté à Spartanburg et dans le nord de l'État.

Bien qu'il puisse y avoir une certaine déception parmi les résidents locaux, la décision des Panthers ouvre de nouvelles opportunités pour l'équipe et ses installations. Le déménagement fait partie d'un effort plus large visant à moderniser les installations d'entraînement et d'entraînement de l'équipe, qui comprend le retrait de l'Atrium Health Dome en janvier pour faire place à de nouveaux terrains d'entraînement. Ces changements fourniront aux Panthers trois terrains d'entraînement sur toute la longueur, offrant plus d'espace et minimisant l'usure.

Caroline Wright, vice-présidente senior et responsable des sites chez Tepper Sports & Entertainment, a déclaré : « La suppression du Dôme est le début d'un processus continu visant à moderniser les installations de l'équipe. Les améliorations futures comprennent des modifications aux terrains et la construction d’un terrain pour les opérations de football et les opportunités communautaires. L’équipe explorera également les options de pratiques en salle si nécessaire.

Alors que les Panthers se préparent pour la saison à venir, ils finalisent toujours leurs plans pour accueillir les fans pendant le camp d'entraînement. Plus de détails seront partagés en temps voulu. L'équipe a l'intention de lancer sa saison avec le Fan Fest en Caroline du Sud, puis de poursuivre avec Back Together Football à Charlotte. Même si un chapitre s'est refermé avec le départ du Wofford College, une nouvelle ère passionnante attend les Panthers dans leur centre d'entraînement modernisé à Charlotte.