Canva dévoile un fonds d'innovation pour les développeurs de 50 millions de dollars pour stimuler la démocratisation du design

By

La plate-forme de communication visuelle basée sur le cloud Canva a récemment annoncé le lancement de son fonds d'innovation pour les développeurs révolutionnaire de 50 millions de dollars, visant à fournir un soutien financier et une motivation aux développeurs. La mission de l'entreprise est de démocratiser le design et de développer un marché diversifié d'applications gratuites sur sa plateforme.

Le Fonds d'innovation pour les développeurs de Canva sera décaissé via des App Adoption Awards et des Developer Grants. Les App Adoption Awards seront décernés aux développeurs dont les applications atteignent des étapes d'adoption spécifiées, mesurées par le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Pour être éligibles à ces prix, les développeurs doivent avoir lancé une application publique gratuite et répondre à des exigences spécifiques.

Selon Anwar Haneef, responsable de l'écosystème chez Canva, l'entreprise est enthousiaste à l'idée de nourrir sa communauté de développeurs et pense que cette initiative créera un environnement dans lequel les développeurs seront inspirés pour donner vie à leurs idées innovantes. Cette décision devrait apporter une valeur considérable à la vaste base d'utilisateurs de Canva.

L'objectif ultime de Canva est de développer la plateforme de communication visuelle la plus polyvalente disponible, intégrant toutes les capacités de conception et d'intelligence artificielle (IA) sur une seule page. Dans la poursuite de cette vision, Canva a précédemment lancé le Canva Developers Programme, attirant des milliers de développeurs qui ont depuis publié 60 nouvelles applications à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) Canva Apps. Ces applications ont été utilisées collectivement plus de 15 millions de fois.

En diversifiant ses offres au-delà de la communication visuelle, Canva a récemment dévoilé une suite spécialisée d'outils d'IA spécialement conçus pour les salles de classe. Ce développement vise à aider les enseignants occupés dans diverses tâches, telles que la planification des cours, l'édition de contenu, le formatage des documents, la prise en charge des cours multilingues et la vérification de l'accessibilité. Avec une vaste base d'utilisateurs de plus de 50 millions d'utilisateurs dans le domaine de l'éducation, les produits Classroom Magic de Canva s'adressent à la fois aux enseignants et aux étudiants.

L'introduction par Canva d'outils éducatifs basés sur l'IA signale une vague imminente d'apprentissage assisté par l'IA, démontrant l'engagement de l'entreprise à améliorer et à révolutionner l'expérience éducative.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le Fonds d'innovation pour les développeurs de Canva ?

Le Developers Innovation Fund de Canva est une initiative de 50 millions de dollars conçue pour fournir un soutien financier et des incitations aux développeurs qui partagent l'objectif de Canva de démocratiser le design et de favoriser un marché diversifié d'applications gratuites sur la plateforme Canva.

2. Comment le fonds sera-t-il distribué ?

Le fonds sera distribué via les App Adoption Awards et les Developer Grants. Les App Adoption Awards sont des récompenses en espèces uniques pour les applications qui atteignent des étapes d'adoption, en fonction du nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

3. Quel est l'objectif ultime de Canva pour sa plateforme de communication visuelle ?

Canva vise à créer la plateforme de communication visuelle la plus polyvalente en intégrant toutes les capacités de conception et d'IA sur une seule page.

4. Quels autres développements récents Canva a-t-il introduits ?

Canva a récemment lancé une suite spécialisée d'outils d'IA adaptés aux salles de classe, visant à aider les éducateurs dans diverses tâches et à améliorer l'expérience éducative des enseignants et des étudiants.