Canonsburg accueille un nouvel ajout au centre-ville avec une cérémonie d'inauguration

Canonsburg, un centre-ville en pleine croissance en Pennsylvanie, a récemment été témoin de l'ouverture officielle d'une nouvelle entreprise qui promet de capturer les moments précieux de la vie à travers l'objectif. Jasmine Powell, la visionnaire derrière la création de Jasmine Powell Photography, a célébré cette étape importante avec une cérémonie d'inauguration en présence de membres estimés de la Chambre de commerce de Canonsburg et du conseil d'arrondissement.

La cérémonie tenue le 25 novembre a marqué un moment important pour Powell et son mari, Saviel Lopez, puisqu'ils ont inauguré leur établissement au 134 N. Jefferson Ave. Le maire Dave Rhome, ainsi que les parents de Powell, Eric et Julie Chandler, ont honoré l'événement de leur présence. et du soutien.

Le maire a profité de l'occasion pour remettre à Powell un certificat de bienvenue spécial du maire, reconnaissant son talent et son dévouement à l'art de la photographie. Cet honneur reconnaît non seulement les réalisations de Powell, mais témoigne également de son engagement à offrir une expérience client mémorable et exceptionnelle.

Jasmine Powell Photography vise à capturer la beauté et l'essence des moments les plus précieux de la vie à travers la photographie professionnelle et artistique. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'un portrait de famille ou d'un événement d'entreprise, Powell et son équipe veillent à ce que chaque cadre capture l'essence de l'occasion.

Située au cœur de Canonsburg, Jasmine Powell Photography est parfaitement située pour servir la communauté locale et au-delà. Le site Web du studio fournit des informations complètes sur les différents services offerts et propose également un portfolio présentant le travail captivant de Powell.

Avec l'ajout de Jasmine Powell Photography, le centre-ville de Canonsburg s'est doté d'un autre joyau qui non seulement contribue à sa croissance économique, mais offre également aux résidents une expérience photographique exceptionnelle. La cérémonie d'inauguration signifie un accueil chaleureux à la nouvelle entreprise et renforce encore davantage Canonsburg en tant que centre de créativité et d'esprit d'entreprise.