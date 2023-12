Il est interdit aux employeurs californiens de faire de la discrimination fondée sur la consommation de cannabis en dehors des heures de travail

Les employeurs californiens sont confrontés à de nouvelles lois qui protégeront les employés et les candidats contre la discrimination fondée sur la consommation de cannabis en dehors du lieu de travail. La loi de l'État sur l'emploi et le logement équitables sera élargie pour inclure des protections d'emploi pour les personnes qui consomment de la marijuana. Les lois, le projet de loi 2188 de l'Assemblée et le projet de loi 700 du Sénat, entreront en vigueur le 1er janvier.

En vertu de ces nouvelles lois, il sera interdit aux employeurs de cinq employés ou plus de pénaliser les travailleurs qui consomment du cannabis en dehors des heures de travail. La législation empêche également les employeurs de s'enquérir de la consommation antérieure de cannabis d'un candidat, à moins que cela ne concerne des antécédents criminels concernant des crimes liés au cannabis.

De plus, les employeurs ne seront pas autorisés à réprimander les travailleurs qui échouent à un test de dépistage de drogues en raison de la présence de « métabolites non psychoactifs du cannabis ». Ces métabolites sont des restes inactifs du cannabis dans le corps après que le THC ait été métabolisé. Les recherches suggèrent que la présence de métabolites n'indique pas une déficience ou un risque accru d'accidents du travail.

Toutefois, ces lois n’interdisent pas aux employeurs de mettre en œuvre d’autres mesures pour maintenir un lieu de travail sans drogue. Le THC actif peut toujours être testé et des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des employés qui démontrent des facultés affaiblies au travail. Certains types d'employeurs, comme ceux des métiers de la construction ou des industries qui reçoivent un financement fédéral, sont exemptés des protections en matière de tests en raison des exigences fédérales en matière de tests.

Les partisans de ces lois soutiennent que la discrimination sur le lieu de travail à l’encontre des consommateurs légaux de cannabis reste un problème omniprésent, qui touche particulièrement les communautés noires. Une étude des American Addiction Centers a révélé que les individus noirs sont deux fois plus susceptibles d'être réprimandés ou licenciés pour avoir échoué à un test de dépistage de drogues que leurs homologues blancs.

La Californie rejoint désormais sept autres États dotés de lois visant à protéger les droits du travail des consommateurs de marijuana à des fins récréatives et médicales. Ces États comprennent Washington, le Nevada, New York, le New Jersey, le Connecticut, le Montana et le Rhode Island. Pendant ce temps, vingt États interdisent uniquement la discrimination sur le lieu de travail contre les utilisateurs de marijuana à des fins médicales.