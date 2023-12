Vince Luce s'engage auprès de l'Université Robert Morris et poursuit ses rêves sur et en dehors du terrain

Après des années de dévouement et de travail acharné, Vince Luce, senior de Canfield, a pris une décision importante concernant son avenir académique et footballistique. Luce, un joueur de ligne talentueux pour les Cardinals, s'est engagé à l'Université Robert Morris, où il prévoit poursuivre ses activités sportives et poursuivre ses études.

Passionnée de jeu, Luce a exprimé son enthousiasme face à ce nouveau chapitre de sa vie. "J'en rêve depuis que j'ai commencé à jouer au football", a-t-il partagé. Déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité, il a ajouté : "Je vais me battre chaque seconde possible pour obtenir le plus de temps de jeu possible."

La performance exceptionnelle de Luce sur le terrain a été récompensée par des honneurs tels que le fait d'être nommée première équipe All Northeast Ohio et une sélection de la première équipe All-Conference. Son entraîneur de football au secondaire, Mike Pavlansky, estime que les compétences de Luce se traduiront bien au niveau collégial. "Quand les jambières sont en place et que vous jouez entre les lignes, ils savent qu'il est une poignée", a fait remarquer l'entraîneur Pavlansky.

Pendant son séjour à Canfield, Luce a joué un rôle essentiel dans le succès de l'équipe, contribuant à 21 victoires au cours des deux dernières saisons et remportant même le championnat d'État de Division III en 2022. Tirant la force de ses racines à Canfield, Luce a exprimé son dévouement à être un coéquipier solidaire, déclarant : « Je vais être là pour mes coéquipiers autant que je peux et être simplement un bon coéquipier dans l'ensemble. »

L'Université Robert Morris, connue pour son programme de football de Division I concourant au niveau FCS, a terminé sa saison précédente avec une fiche de 4-7. Alors que les Colonials se préparent à rejoindre la Conférence du Nord-Est l'année prochaine, Luce est impatient de mettre ses compétences au service de l'équipe et de poursuivre sa croissance personnelle sur et en dehors du terrain.

Avec son engagement envers l'Université Robert Morris, Vince Luce incarne l'esprit de persévérance et de détermination. Son parcours est une source d'inspiration pour les athlètes en herbe, leur rappelant que le travail acharné et le dévouement peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et à un plus grand succès.

En savoir plus dans l'histoire Web : Vince Luce s'engage auprès de l'Université Robert Morris et poursuit ses rêves sur et en dehors du terrain