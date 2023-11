La résurrection de Daredevil : l'homme sans peur

Le jeu de super-héros PlayStation 2, Daredevil : The Man Without Fear, perdu depuis longtemps, a fait un retour surprise après deux décennies. Hidden Palace, un groupe de préservation du jeu, a récemment dévoilé une version jouable du jeu annulé, obtenue auprès d'un développeur anonyme affilié à 5,000 Ft. Studios, les créateurs originaux. Cette version prototype tardive de Daredevil : The Man Without Fear présente la première vision du jeu, bien qu'elle souffre de plusieurs bugs et problèmes.

Conçu à l'origine comme un simple projet visant à mettre en lumière les moments clés de l'histoire de Daredevil, le jeu a évolué vers une aventure en monde ouvert plus ambitieuse intitulée Daredevil : The Video Game. Cependant, en raison des projets de Marvel pour un film Daredevil et des demandes spécifiques de Sony en matière de gameplay, le concept a été retravaillé à plusieurs reprises, provoquant des tensions entre les parties impliquées.

Malgré les obstacles rencontrés lors du développement, notamment des problèmes avec le moteur RenderWare et des conflits internes au sein du studio, 5,000 Ft. Les studios ont persisté. Malheureusement, le sort du jeu a été scellé par des désaccords créatifs entre Marvel et Sony, conduisant à son annulation. En conséquence, seule une version Game Boy Advance aux ambitions plus modestes a été publiée parallèlement au film d'action réelle.

Bien que la version récemment publiée de Daredevil : The Man Without Fear ne soit pas sans défauts, elle offre un aperçu de ce qui aurait pu être. Les séquences de gameplay montrent des éléments qui rappellent d'autres jeux de super-héros du début des années 2000 comme The Incredible Hulk et Spider-Man, imprégnés d'une touche de Tomb Raider. L'histoire, basée sur la bande dessinée Elektra Lives Again de 1999 et mettant en vedette l'ennemi juré de Daredevil, The Kingpin, met en valeur le potentiel perdu du jeu.

S'il est décevant que Daredevil : The Man Without Fear n'ait jamais eu l'occasion d'atteindre son plein potentiel, le récent succès des jeux de super-héros, comme la série Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, fait naître l'espoir d'une nouvelle chance de rédemption du jeu vidéo pour l'emblématique combattant du crime aveugle.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Daredevil : L'homme sans peur ?

R : Daredevil : The Man Without Fear était un jeu de super-héros pour PlayStation 2 en cours de développement par 5,000 20 Ft. Studios avant d'être annulés. Il a récemment refait surface avec une version jouable après XNUMX ans.

Q : Qu'est-ce qui a causé l'annulation du jeu ?

R : Les différences créatives entre Marvel et Sony, ainsi que les défis rencontrés lors du développement, ont conduit à l'annulation de Daredevil : L'Homme sans peur. Marvel avait des demandes spécifiques en matière de gameplay, tandis que Sony souhaitait que le jeu s'aligne étroitement sur un prochain film Daredevil.

Q : La version publiée du jeu est-elle terminée ?

R : Non, la version de Daredevil : The Man Without Fear qui a été publiée est inachevée et contient divers bugs et problèmes.

Q : Que pouvons-nous attendre du gameplay ?

R : Sur la base des images disponibles, le gameplay présente une histoire originale inspirée de la bande dessinée Elektra Lives Again et présente des éléments rappelant les jeux de super-héros du début des années 2000.

Sources:

Palais caché – https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)