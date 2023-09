Pokémon Go : Mankey peut être brillant !

Résumé:

Dans Pokémon Go, les joueurs ont la possibilité de rencontrer le Pokémon singe cochon, Mankey, dans la nature. La bonne nouvelle est que Mankey peut aussi être brillant ! Cela signifie que les joueurs ont une chance d'attraper une version brillante de ce Pokémon, qui a une coloration différente de la version normale. Avec Mankey, son évolution, Primeape, peut également être brillante.

Avec l'introduction potentielle d'Annihilape, l'évolution finale de Mankey et Primeape de Pokémon Écarlate et Violet, il est conseillé de commencer à collecter des bonbons Mankey en prévision de cette évolution. Les premières versions de Pokémon Paldéen dans Pokémon Go suggèrent qu'Annihilape pourrait bientôt rejoindre la liste.

Le taux de brillance de Mankey dans Pokémon Go est d'environ un sur 500, selon une étude menée par The Silph Road. Cependant, Mankey n’a pas de « permaboost », ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une apparition rare et n’a pas de taux de brillance amélioré. Attirer des Pokémon plus brillants est basé sur le hasard, car les taux de capture des Pokémon brillants sont déterminés par le développeur Niantic et ne sont généralement améliorés que lors d'événements spéciaux ou de raids.

Pour garder une trace des Pokémon brillants disponibles, les joueurs peuvent se référer à la liste de LeekDuck, qui fournit un guide visuel de tous les Pokémon brillants existants.

Pour plus de conseils et de guides sur Pokémon Go, Polygon propose une multitude de ressources pour améliorer votre gameplay.

Définitions:

– Pokémon brillant : Pokémon avec une coloration alternative plus rare que leurs homologues habituels.

– Bonbons : Une ressource dans Pokémon Go qui peut être collectée en capturant des Pokémon d'une espèce spécifique et utilisée pour faire évoluer ou renforcer des Pokémon.

Sources:

– La route de Silph (via Wayback Machine)

– CanardPoireau

– Polygone