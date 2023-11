L'héritage V10 de Lamborghini perdurera-t-il ?

By

Alors que l'industrie automobile s'oriente vers l'électrification et la réduction des effectifs, le moteur V10 emblématique de Lamborghini fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs. L’ère des moteurs atmosphériques de 5.2 litres touche à sa fin, le dernier Huracan devant sortir des chaînes de montage l’année prochaine. Alors, qu’est-ce qui nous attend pour la gamme de moteurs de Lamborghini ?

Des vidéos d'espionnage récentes présentent un prototype de supercar qui suggère un écart par rapport au moteur bien-aimé V10 FSI. Bien que le son ait changé, les passionnés de Lamborghini devraient se préparer à un nouveau groupe motopropulseur passionnant. Les rumeurs suggèrent que la future supercar « d'entrée de gamme » sera équipée d'un moteur V8 biturbo, complété par au moins un moteur électrique pour l'assistance hybride. Ces avancées correspondent à l'ambition de Lamborghini d'adopter la technologie à induction forcée et hybride.

Bien que les détails spécifiques du groupe motopropulseur restent confidentiels, les experts de l'industrie supposent que le moteur sera associé à la transmission automatique à huit rapports à double embrayage du Revuelto. De plus, une précédente vidéo d’espionnage a indirectement confirmé l’inclusion d’un mode électrique pur, même si l’autonomie électrique peut être limitée.

Stylistiquement, la prochaine supercar semble suivre un chemin évolutif, avec des éléments de design subtils qui rappellent la gamme actuelle de Lamborghini. Cependant, toute l'étendue de l'esthétique de la voiture ne sera révélée qu'une fois le camouflage retiré, en 2024.

En plus de la prochaine supercar, Lamborghini s'apprête également à introduire une version mise à jour du SUV Urus avec une configuration hybride rechargeable. Le Huracan et l'Urus continuent d'être en production, mais toutes les unités disponibles ont déjà été vendues. Par conséquent, si vous espériez acquérir la dernière Lamborghini à combustion interne pure, il semble que vous ayez raté votre opportunité – à moins, bien sûr, que Lamborghini ne nous surprenne avec des éditions spéciales exclusives et ultra chères.

