Xbox offre des réductions exclusives sur Call of Duty Modern Warfare III aux membres Game Pass

Dans une tournure surprenante des événements, Xbox domine la concurrence avec sa large gamme de réductions au cours de la période post-Black Friday. Les consoles Xbox Series X sont désormais officiellement en vente et les joueurs peuvent également profiter de réductions sur les manettes Xbox et sur le dernier opus de Call of Duty. Une offre remarquable qui a attiré l'attention de beaucoup est la remise exclusive de plus de 24 $ sur Call of Duty Modern Warfare III (2023) pour les membres Xbox Game Pass. Le jeu, initialement au prix de 69.99 $, est désormais disponible pour seulement 45.59 $.

Pour rendre cette offre encore plus alléchante, Activision propose une période d'essai gratuite pour le jeu du 14 au 18 décembre. Cela permet aux joueurs d’essayer le jeu avant de décider d’effectuer un achat. Le prix réduit est également applicable aux joueurs du Royaume-Uni, avec Call of Duty Modern Warfare III au prix de 45.59 £ pour les membres Xbox Game Pass.

Pour ceux qui envisagent d’acheter une console Xbox Series X comme cadeau de Noël ou pour un usage personnel, les soldes des fêtes offrent une excellente opportunité. La console est actuellement au prix de 399.99 $, soit une réduction de 100 $ par rapport au prix initial de 499.99 $. Les grands détaillants comme Target, Amazon et Walmart vendent tous la console à ce nouveau prix promotionnel.

Le Xbox Game Pass est un autre élément essentiel de l’écosystème Xbox. Heureusement, même les non-membres peuvent s'inscrire au Game Pass pour seulement 1 $, donnant accès au jeu Call of Duty à prix réduit et à une large gamme de titres. L'abonnement Game Pass Ultimate, qui se renouvelle à 16.99 $/mois, comprend 14 jours d'accès gratuit.

En profitant de ces offres, les joueurs peuvent posséder une console Xbox Series X, Call of Duty Modern Warfare III, et accéder à des centaines de titres de jeux sur Game Pass pour un coût total de 446.58 $. Malgré des critiques mitigées, Modern Warfare III continue d'être l'un des jeux les plus vendus de l'année, rivalisant étroitement avec Poudlard Legacy pour la première place.

En plus de ces offres exclusives, Microsoft a récemment annoncé tous les jeux à venir sur Xbox Game Pass pour décembre 2023, ainsi que des ajouts intéressants à la bibliothèque Game Pass Core. Cet engagement à fournir une gamme vaste et diversifiée d’options de jeu garantit que les membres Xbox Game Pass disposent toujours d’une riche gamme de titres parmi lesquels choisir.

En conclusion, Xbox propose des réductions sans précédent à ses membres Game Pass, rendant la console Xbox Series X et Call of Duty Modern Warfare III plus accessibles et abordables. Que vous envisagiez d'offrir une Xbox Series X ou que vous cherchiez simplement à élargir votre collection de jeux, c'est le moment idéal pour profiter de ces offres incroyables.