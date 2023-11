Call of Duty Modern Warfare 3 : délais de sortie mondiaux confirmés

Activision a enfin annoncé les horaires de sortie mondiale du jeu très attendu, Call of Duty Modern Warfare 3. La version complète du jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, et PC via Battle. .net et Steam. Les joueurs peuvent s'attendre à plonger dans les modes Multijoueur et Zombies à partir du 9 novembre.

La sortie fera suite à un déploiement régional, les consoles devenant accessibles tout au long de la journée du 9 novembre jusqu'au 10 novembre. Cependant, les joueurs PC auront une heure fixe pour leur lancement. Les joueurs PC peuvent commencer à jouer à 9 h 9 (heure du Pacifique) le XNUMX novembre.

Voici une répartition des heures de lancement par fuseau horaire :

– Côte ouest des États-Unis : console – de 3 h 10 à 9 h XNUMX (heure du Pacifique) le XNUMX novembre

– Côte Ouest des États-Unis : PC – 9 h HP le 9 novembre

– Côte Est des USA : Console – déploiement régional les 9 et 10 novembre

– Côte Est des États-Unis : PC – minuit HNE le 9 novembre

– Royaume-Uni : Console – déploiement régional le 10 novembre

– Royaume-Uni : PC – 5h10 GMT le XNUMX novembre

– Europe : Console – déploiement régional le 10 novembre

– Europe : PC – 6h10 CET le XNUMX novembre

– Japon : Console – déploiement régional le 10 novembre

– Japon : PC – 2h JST le 10 novembre

– Australie : Console – déploiement régional le 10 novembre

– Australie : PC – 4h AEDT le 10 novembre

L'enthousiasme pour Modern Warfare 3 s'est accru, en particulier après l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Cependant, les fans devront attendre 2024 pour voir le jeu sur Game Pass.

En conclusion, les joueurs du monde entier peuvent désormais marquer leur calendrier avec les heures de sortie officielles de Call of Duty Modern Warfare 3. Préparez-vous à vivre une expérience de jeu passionnante sur la plateforme de votre choix. Ne manquez pas les modes Multijoueur et Zombie bourrés d'action. Le compte à rebours jusqu'au 9 novembre commence maintenant !

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Sur quelles plateformes Call of Duty Modern Warfare 3 sera-t-il disponible ?

Call of Duty Modern Warfare 3 sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC via Battle.net et Steam.

2. Quand les modes Multijoueur et Zombies seront-ils accessibles ?

Les modes multijoueur et Zombies seront disponibles à partir du 9 novembre.

3. Quelles sont les heures de lancement officielles pour chaque fuseau horaire ?

Les heures de lancement par fuseau horaire sont à retrouver dans l'article, précisant les heures de sortie pour consoles et PC. Veuillez vous référer aux informations fournies pour connaître le timing précis.

4. Call of Duty Modern Warfare 3 sera-t-il disponible sur Game Pass ?

Non, Call of Duty Modern Warfare 3 ne sera disponible sur Game Pass qu'en 2024.

5. Existe-t-il des critiques disponibles pour Modern Warfare 3 ?

IGN a une révision en cours pour le mode multijoueur de Modern Warfare 3. N'oubliez pas de le consulter pour avoir un aperçu de l'expérience du jeu.

