Les fans peuvent accéder gratuitement à la version bêta de Call Of Duty: Modern Warfare 3 via Twitch

Les fans de la célèbre franchise de jeux Call Of Duty vont se régaler puisqu'ils peuvent désormais accéder gratuitement à la version bêta de leur jeu très attendu, Call Of Duty : Modern Warfare III. La version bêta, qui sera répartie sur deux week-ends distincts, donnera aux joueurs un avant-goût du jeu à venir et leur permettra de fournir de précieux commentaires.

Le premier week-end de la version bêta sera réservé aux fans de PlayStation et se déroulera du 6 au 10 octobre. Le deuxième week-end, qui sera ouvert à tous les joueurs sur PlayStation, Xbox et PC, se déroulera du 12 au 16 octobre. La précommande du jeu garantira l'accès à la version bêta, mais il existe également un cadeau spécial sur Twitch qui offre une chance de gagner l'un des 50,000 XNUMX codes bêta.

Pour participer au concours, les fans doivent regarder au moins 60 minutes de streams World Series Of Warzone sur Twitch. Ils doivent également lier leur plateforme et leur compte Twitch à Activision. En plus des codes bêta, les téléspectateurs auront la chance de gagner d'autres récompenses telles que des boosts XP, des emblèmes et des skins d'armes.

Call Of Duty : Modern Warfare III devrait sortir le 10 novembre sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC. Le jeu est une suite directe de Modern Warfare II, poursuivant l'histoire du capitaine Price et de son équipe tout en introduisant de nouveaux rebondissements dans le gameplay.

Les fans attendent avec impatience la sortie du nouvel opus de la franchise Call Of Duty. Avec la possibilité d’essayer le jeu dès le début de la version bêta, les joueurs peuvent avoir un avant-goût de l’action et fournir de précieux commentaires pour les aider à façonner le produit final.

