Comment corriger le code d'erreur 14515 dans Call of Duty : Modern Warfare 2

Les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare 2 peuvent rencontrer le code d’erreur 14515, ce qui peut les empêcher d’accéder au matchmaking multijoueur. Cette erreur peut survenir de manière aléatoire et sans avertissement. Il apparaît généralement lorsque les joueurs tentent de participer au matchmaking.

La signification du code d'erreur 14515 est que les serveurs de Modern Warfare 2 sont surchargés. Cela se produit lorsque trop de joueurs tentent d’accéder simultanément au matchmaking, ce qui surcharge les files d’attente du matchmaking. La cause exacte de la surcharge peut varier, par exemple lors d'événements ou au début d'une nouvelle saison.

Malheureusement, il n'existe pas de solution définitive pour corriger le code d'erreur 14515, car il s'agit d'un problème côté serveur. Cependant, vous pouvez prendre certaines mesures pour tenter de résoudre le problème. Tout d’abord, il est conseillé de consulter le site Web MW2 Down Detector ou la page Twitter officielle de Call of Duty pour toute mise à jour de l’état du serveur. De plus, la surveillance du canal de support officiel d'Activision peut fournir des informations sur la situation actuelle du serveur.

Dans de nombreux cas, la meilleure solution consiste à être patient et à attendre que la charge du serveur diminue. La plupart des joueurs constatent que le problème se résout avec le temps. Cependant, si vous souhaitez résoudre le problème de votre côté, vous pouvez essayer les étapes suivantes :

1. Quittez et redémarrez le jeu.

2. Redémarrez votre appareil.

3. Vérifiez votre connexion Internet.

4. Réinitialisez votre routeur.

5. Utilisez une connexion filaire au lieu du Wi-Fi.

6. Ajustez les paramètres de votre pare-feu ou de votre antivirus.

Certains joueurs ont également suggéré de vider votre DNS ou de réinstaller le jeu comme solutions potentielles, bien que ces étapes puissent être inutiles pour ce problème particulier.

En conclusion, le code d'erreur 14515 dans Call of Duty : Modern Warfare 2 indique une surcharge du serveur. Bien qu'il n'y ait pas de solution garantie, rester informé des mises à jour de l'état du serveur et être patient est généralement la meilleure solution.

