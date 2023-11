Call of Duty : un phénomène de jeu en constante évolution

By

Call of Duty (CoD) est un géant du jeu qui a conquis le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Depuis son lancement il y a 20 ans, il est devenu un phénomène mondial et a fait d'Activision Blizzard l'une des sociétés de jeux les plus valorisées du secteur. La récente acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour 67.8 milliards de dollars a suscité des spéculations sur l'avenir de la franchise CoD, notamment sur sa possible inclusion dans le populaire service d'abonnement Game Pass.

Alors que le patron de Xbox, Phil Spencer, a confirmé que CoD n'arriverait pas sur Game Pass avant au moins l'année prochaine, il est clair que la franchise a subi des changements importants depuis ses débuts en 2003. Avec plusieurs développeurs principaux travaillant sur différentes entrées, CoD est resté bloqué. à un calendrier de sortie annuel, résultant en 23 jeux dans la série principale. Les ventes sont restées fortes et le mode multijoueur continue d’attirer un énorme public. Cependant, certains fans ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque d'innovation des nouvelles versions et au fait qu'elles ne parviennent pas à se différencier de leurs prédécesseurs.

Le dernier opus, Modern Warfare III, a également été critiqué pour son manque de nouvelles cartes multijoueurs au lancement. Le directeur créatif David Swenson défend le jeu, déclarant qu'il s'agit du Call of Duty le plus riche en fonctionnalités jamais réalisé et met l'accent sur l'environnement collaboratif qui favorise la créativité au sein de l'équipe de développement.

Mais quel avenir pour Call of Duty ? Johanna Faries, la responsable mondiale de la marque, reste optimiste quant à la poursuite de sa croissance pour les 20 prochaines années. Elle reconnaît la nécessité d'une curation et d'un examen attentif du nouveau contenu pour garantir que les joueurs sont constamment enthousiastes et engagés.

Quant à la possibilité que les titres CoD rejoignent le Game Pass à l’avenir, Faries reste discrète, mais elle promet que les possibilités sont « super intéressantes ». Avec sa base de fans diversifiée et son évolution constante, Call of Duty ne montre aucun signe de ralentissement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quand Call of Duty sera-t-il disponible sur Game Pass ?

R : Selon le patron de Xbox, Phil Spencer, Call of Duty ne sera pas inclus dans le Game Pass avant au moins l'année prochaine.

Q : Combien de jeux y a-t-il dans la série principale de Call of Duty ?

R : Il y a actuellement 23 jeux dans la série principale Call of Duty, grâce à plusieurs développeurs principaux travaillant sur des entrées alternatives.

Q : Quelles sont les inquiétudes concernant les nouvelles versions de CoD ?

R : Certains fans ont critiqué les versions récentes de Call of Duty pour ne pas être assez différentes de leurs prédécesseurs, appelant à plus d'innovation et de différenciation.

Q : Y aura-t-il de nouvelles cartes multijoueurs dans Modern Warfare III ?

R : Modern Warfare III a été critiqué pour ne pas avoir de nouvelles cartes multijoueurs au lancement. Au lieu de cela, il propose des versions remasterisées des classiques des jeux précédents.

Q : Quel est l’avenir de la franchise Call of Duty ?

R : Johanna Faries, responsable mondiale de la marque, est confiante dans la croissance continue de la franchise au cours des 20 prochaines années et souligne l'importance de la curation et du nouveau contenu passionnant.

Q : Les titres Call of Duty seront-ils disponibles sur Game Pass à l'avenir ?

R : Bien qu'aucun détail spécifique n'ait été fourni, la possibilité que les titres CoD rejoignent le Game Pass a été reconnue, avec des promesses de développements « super intéressants ».