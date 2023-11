Nouvel article : Gestion de l'espace de stockage pour les jeux Call of Duty

Les fans de Call of Duty qui attendent avec impatience la sortie de Modern Warfare III le 10 novembre devraient être prêts à libérer de l'espace sur leur disque dur ou SSD. Activision a récemment révélé plus de détails sur la taille du fichier du jeu, expliquant pourquoi il est plus volumineux que celui de l'année dernière.

Selon les rapports, la taille totale du fichier pour l’installation de Call of Duty : Modern Warfare III sur PlayStation 5 est de 234.9 Go. Les joueurs sur PC s'en sortent légèrement mieux avec une taille de fichier de 172 Go en incluant la campagne Modern Warfare II et Warzone.

Activision attribue l'augmentation significative de la taille des fichiers à la quantité substantielle de contenu disponible dès le premier jour. Cela inclut les fichiers cartographiques pour Call of Duty: Warzone, la prise en charge des éléments Modern Warfare II et l'introduction d'un mode Zombies en monde ouvert. Cependant, Activision assure aux joueurs que la taille finale de l'installation sera inférieure à la taille des fichiers combinés des précédentes expériences Call of Duty.

Il est important de noter que les tailles de fichiers signalées n'incluent pas le contenu à venir pour Modern Warfare III, tel que les modes de jeu multijoueur ou Zombies. L'installation de base de Call of Duty HQ, indispensable pour accéder à Modern Warfare 2, Modern Warfare III et Warzone, occupe déjà environ 50 Go. Chaque pack de jeu contribue à la taille globale du fichier, et les joueurs peuvent désinstaller des packs individuels s'ils ne disposent pas de suffisamment d'espace pour installer les trois titres et leur contenu associé.

Bien que cette nouvelle puisse susciter des inquiétudes parmi les fans qui ont connu par le passé la tendance à monopoliser le stockage de Call of Duty, Activision a fait des efforts pour réduire la taille des fichiers du jeu. Bien qu'un espace de stockage supplémentaire puisse être requis pour Modern Warfare III, la société a optimisé le jeu pour minimiser l'impact sur les capacités de stockage des joueurs.

La gestion de l'espace de stockage des jeux Call of Duty est cruciale pour garantir une expérience de jeu fluide. Alors que les joueurs attendent avec impatience la sortie de Modern Warfare III, ils devraient préparer leurs PC ou consoles en créant suffisamment d'espace pour l'installation. Avec la promesse de tailles de fichiers globales plus petites et d’une optimisation continue, l’expérience exaltante de Call of Duty reste à la portée de tous les fans.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi les jeux Call of Duty sont-ils si volumineux en termes de taille de fichier ?

Les jeux Call of Duty proposent un contenu complet, notamment des cartes détaillées, des graphiques haute résolution et divers modes de jeu. Les développeurs d'Activision s'efforcent d'offrir une expérience visuellement immersive et riche en contenu, ce qui conduit à des fichiers de plus grande taille.

2. Puis-je désinstaller des packs de jeux spécifiques pour libérer de l'espace pour d'autres titres ?

Oui, les joueurs peuvent désinstaller des packs de jeux individuels s'ils ne disposent pas de suffisamment d'espace pour installer tous les titres Call of Duty et leur contenu associé. Cela permet aux joueurs de donner la priorité à leurs modes de jeu préférés ou de se concentrer sur les dernières versions.

3. Existe-t-il un moyen de réduire la taille des fichiers des jeux Call of Duty ?

Activision a fait des efforts pour optimiser les jeux Call of Duty et réduire la taille de leurs fichiers. Même si la taille des fichiers de Modern Warfare III peut encore nécessiter de l'espace de stockage supplémentaire, les joueurs peuvent s'attendre à des optimisations continues pour minimiser l'impact sur leurs capacités de stockage.